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    Українцям заборонять надсилати алкоголь і сигарети закордон

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    <span>Під забороною у разі прийняття закону опиняться алкогольні напої і тютюнові вироби</span> - Українцям заборонять надсилати алкоголь і сигарети закордон
    Під забороною у разі прийняття закону опиняться алкогольні напої і тютюнові вироби
    Фото з відкритих джерел

    Новий законопроєкт розширює перелік товарів, переміщення яких забороняється у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

    Верховна Рада хоче заборонити пересилку алкоголю в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4279.

    «За» проголосували 346 парламентарів.

    Цей закон пропонує запровадити електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Оператори поштового зв’язку та експрес-перевізники будуть подавати відповідні реєстри - тимчасові та додаткові.

    Документ визначає відомості, що вносяться у такі реєстри, встановлює процедури та строки їх подання митному органу.

    Закріплюється виключно письмова форма декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

    Базою оподаткування митними платежами товарів, що пересилаються у таких відправленнях на адресу одержувачів-підприємств, є їх сумарна митна вартість.

    Документ розширює перелік товарів, переміщення яких забороняється у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під забороною у разі прийняття закону опиняться алкогольні напої та/або тютюнові вироби, які пересилаються на адресу громадян або відправляються громадянами не залежно від вартості.

    Не дозволяється пересилати у таких відправленнях й товари, заборонені до переміщення відповідно до законодавства України.

    Крім того, розширюється перелік документів, за допомогою яких українці можуть підтверджувати фактурну вартість товарів з урахуванням викликів електронної комерції.

    Також нагадаємо, що в Україні сьогодні подорожчали ігристі вина. 

    Кабінет міністрів 13 січня підвищив мінімальну ціну на ігристі вина, вироблені в Україні на 20 гривень до 109 гривень.

     

    Теги: Верховна Рада алкоголь закон тютюнові вироби українці пошта
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