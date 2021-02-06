Співробітники фіскальної служби Києва виявили гараж, заповнений алкогольним фальсифікатом

Фальсифікат реалізовувався без відповідної ліцензії та інших дозвільних документів

З початку поточного року у столиці з тіньового обігу вилучено понад 22 тисячі літрів алкогольних напоїв

Співробітниками Головного управління ДФС столиці, під час обшуку в одному з гаражних приміщень Києва було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої. Фальсифікат реалізовувався без відповідної ліцензії та інших дозвільних документів через мережу Інтернет та роздрібну мережу столиці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДФС Києва.

«Було вилучено понад 1400 пляшок алкогольних напоїв загальною вартістю близько 130 тисяч гривень», – повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у м. Києві Сергій Кононенко.

Досудове розслідування триває.

За інформацією Кононенка, загалом з початку 2021 року за результатами роботи фіскальної служби столиці з тіньового обігу вилучено понад 22 тисячі літрів алкогольних напоїв, небезпечних для життя та здоров’я громадян, на загальну суму близько 5,5 мільйонів гривень.

Керівник столичної фіскальної служби нагадав, що при купівлі підакцизних товарів необхідно вимагати фіскальний чек, наявність якого убезпечує від придбання контрабандних чи фальсифікованих товарів.