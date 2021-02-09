На складі під Києвом виявлено 53 тонни спирту, який продавали через інтернет (фото)

Ділки без дозвільних документів реалізовували спиртовмісну продукцію

Співробітники Головного управління ДФС у Києві, здійснюючи оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Спирт», спільно з працівниками Головного управління ДПС у Київській області та під процесуальним керівництвом столичної прокуратури виявили на території Київщини склад столичного підприємства, у якому зберігався спирт невідомого походження.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство без відповідних дозвільних документів через інтернет здійснювало реалізацію спиртовмісної продукції, отриманої шляхом змішування спирту з водою.

За результатами проведених санкціонованих обшуків було виявлено 53 тонни спирту невідомого походження орієнтованою вартістю понад 10 млн грн.

Досудове розслідування триває, зразки спирту відібрано для проведення відповідних експертних досліджень.

Нагадаємо, нещодавно співробітниками Головного управління ДФС столиці під час обшуку в одному з гаражних приміщень Києва було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої. Фальсифікат реалізовувався без відповідної ліцензії та інших дозвільних документів через мережу Інтернет та роздрібну мережу столиці.