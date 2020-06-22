У ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі



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Кількість випадків коронавірусу у світі зросла на 183 020

У неділю, 21 червня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала добовий антирекорд із кількості випадків зараження Covid-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що впродовж минулої доби у світі виявили 183 020 нових пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. Найбільше інфікованих зареєстрували у Північній та Південній Америці.

Попередній світовий антирекорд було зафіксовано 18 червня, коли денний приріст нових випадків коронавірусу перевищив 181 тисячу.

За даними сайту університету Джона Гопкінса, станом на 07:00 за київським часом понеділка, 22 червня, у світі нову коронавірусну інфекцію підхопили 8,9 млн людей.

З них понад 467 тисяч померли від ускладнень захворювання, тоді як понад 4,4 млн пацієнтів вже одужали.

Найбільш ураженою пандемією країною світу залишаються США, де на нову недугу захворіли понад два мільйони людей.