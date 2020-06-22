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    У світі

    У ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі

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    У ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі

    Кількість випадків коронавірусу у світі зросла на 183 020

    У неділю, 21 червня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала добовий антирекорд із кількості випадків зараження Covid-19.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що впродовж минулої доби у світі виявили 183 020 нових пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. Найбільше інфікованих зареєстрували у Північній та Південній Америці.

    Попередній світовий антирекорд було зафіксовано 18 червня, коли денний приріст нових випадків коронавірусу перевищив 181 тисячу.

    За даними сайту університету Джона Гопкінса, станом на 07:00 за київським часом понеділка, 22 червня, у світі нову коронавірусну інфекцію підхопили 8,9 млн людей.

    З них понад 467 тисяч померли від ускладнень захворювання, тоді як понад 4,4 млн пацієнтів вже одужали.

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    Найбільш ураженою пандемією країною світу залишаються США, де на нову недугу захворіли понад два мільйони людей.

    США ВООЗ коронавірус
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