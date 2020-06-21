У дев’яти областях та столиці послаблення карантину неможливе, – МОЗ



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Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації

Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину

У Києві та дев’яти областях України перевищено показники інцидентності коронавірусної хвороби, тому в цих регіонах неможливе послаблення карантинних обмежень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони України.

Зокрема, за даними МОЗ, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину.

Ці дані продемонстровано у відповідній таблиці, що розміщена на сайті МОЗ.

Як зазначається, перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, які відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Серед таких критеріїв – інцидентність (кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має складати менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше 50%, та охоплення тестуванням повинно бути не нижче за рівень інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та ІФА) протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 000 населення.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841).

Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9).

Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

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