Коронавірус у світі: захворювання виявили вже у понад 86 млн людей

Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,8 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали 61 млн осіб

У світі станом на 5 січня коронавірус зафіксували у понад 86,1 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,8 млн осіб, а одужали 61 млн людей.

Найбільше нових хворих традиційно виявили в США – 190 тисяч. Велика Британія продовжує фіксувати рекордну кількість випадків. На минулу добу припало понад 58 тисяч заражень.

Росія, за офіційними даними, опинилась на 3 позиції серед держав світу за кількістю нових хворих – більше 23 тисяч.

Україна опинилась у компанії із такими країнами як Франція, Португалія та Польща. Там також за минулу добу підтвердили більше 4 тисяч випадків захворювання.

Окрім того, за цей період від ускладнень коронавірусу померли 9023 особи. Наразі лікуються понад 23 мільйони осіб.