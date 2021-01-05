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    Коронавірус у світі: захворювання виявили вже у понад 86 млн людей

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    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,8 млн осіб - Коронавірус у світі: захворювання виявили вже у понад 86 млн людей
    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,8 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали 61 млн осіб

    У світі станом на 5 січня коронавірус зафіксували у понад 86,1 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,8 млн осіб, а одужали 61 млн людей.

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    Найбільше нових хворих традиційно виявили в США – 190 тисяч. Велика Британія продовжує фіксувати рекордну кількість випадків. На минулу добу припало понад 58 тисяч заражень.

    Росія, за офіційними даними, опинилась на 3 позиції серед держав світу за кількістю нових хворих – більше 23 тисяч. 

    Україна опинилась у компанії із такими країнами як Франція, Португалія та Польща. Там також за минулу добу підтвердили більше 4 тисяч випадків захворювання. 

    Окрім того, за цей період від ускладнень коронавірусу померли 9023 особи. Наразі лікуються понад 23 мільйони осіб.

    Теги: Росія Польща США Франція Португалія Велика Британія Україна коронавірус
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