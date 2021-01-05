Замість послаблення карантину: Франція вирішала посилити комендантську годину

Уряд Франції планує, що після 20 січня заклади громадського харчування будуть закриті ще декілька тижнів

Комендантська година вводитися з 18:00 замість 20:00, як було раніше

Влада Франції вирішила не послаблювати з 20 січня карантин, який був посилений через зростання хворих на Covid-19.

Про це повідомляє RTL.

Уряд планує, що після 20 січня заклади громадського харчування будуть закриті ще декілька тижнів. У той же час, ресторани та бари отримають допомогу від держави.

Також у східних регіонах Франції було прийнято рішення про посилення комендантської години.

У регіонах комендантська година вводитися з 18:00 замість 20:00, як було раніше.

Цей захід буде діяти в департаментах Арденни, Верхні Альпи, Верхня Сона, Верхня Марна, Вогези, Ду, Маас, Марна, Мерт і Мозель, Мозель, Ньєвр, Приморські Альпи, Територія Бельфор, Сона та Луара, Юра.

За останню добу у Франції було зафіксовано 4 тисячі нових хворих на Covid-19, 378 осіб померли. Через коронавірус локдаун у країні вводили двічі.

Зазначимо, влада Шотландії оголосила про посилення коронавірусних обмежень з 5 січня, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу.

Також прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон ввечері 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії.