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    Оперативні дані: за добу в Україні виявлено понад 4 тис. нових хворих на Covid-19

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    Коронавірус може призвести до ураження легень - Оперативні дані: за добу в Україні виявлено понад 4 тис. нових хворих на Covid-19
    Коронавірус може призвести до ураження легень
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби від коронавірусу одужали понад 1,7 тис. людей

    В Україні за минулу добу, 28 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 4285 людей. Також 1701 пацієнт одужав, а 68 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 1779 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 23066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1352134 особи;
    • одужало – 1171724 особи;
    • летальних випадків – 26 050;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6921573.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 156 випадків;
    • Вінницька область – 598 випадків;
    • Волинська область – 65 випадків;
    • Дніпропетровська область – 165 випадків;
    • Донецька область – 54 випадки;
    • Житомирська область – 466 випадків;
    • Закарпатська область – 242 випадки;
    • Запорізька область – 83 випадки;
    • Івано-Франківська область – 526 випадків;
    • Київська область – 208 випадків;
    • Кіровоградська область – 3 випадки;
    • Луганська область – 10 випадків;
    • Львівська область – 315 випадків;
    • Миколаївська область – 190 випадків;
    • Одеська область – 207 випадків;
    • Полтавська область – 97 випадків;
    • Рівненська область – 58 випадків;
    • Сумська область – 120 випадків;
    • Тернопільська область – 178 випадків;
    • Харківська область – 69 випадків;
    • Херсонська область – 20 випадків;
    • Хмельницька область – 32 випадки;
    • Черкаська область – 67 випадків;
    • Чернівецька область – 335 випадків;
    • Чернігівська область – 21 випадок.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за добу 27 лютого коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

    Теги: статистика Максим Степанов епідемія коронавірус
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