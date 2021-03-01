Оперативні дані: за добу в Україні виявлено понад 4 тис. нових хворих на Covid-19
Минулої доби від коронавірусу одужали понад 1,7 тис. людей
В Україні за минулу добу, 28 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 4285 людей. Також 1701 пацієнт одужав, а 68 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 1779 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 23066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1352134 особи;
- одужало – 1171724 особи;
- летальних випадків – 26 050;
- проведено ПЛР-тестувань – 6921573.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 156 випадків;
- Вінницька область – 598 випадків;
- Волинська область – 65 випадків;
- Дніпропетровська область – 165 випадків;
- Донецька область – 54 випадки;
- Житомирська область – 466 випадків;
- Закарпатська область – 242 випадки;
- Запорізька область – 83 випадки;
- Івано-Франківська область – 526 випадків;
- Київська область – 208 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 190 випадків;
- Одеська область – 207 випадків;
- Полтавська область – 97 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 178 випадків;
- Харківська область – 69 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 67 випадків;
- Чернівецька область – 335 випадків;
- Чернігівська область – 21 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за добу 27 лютого коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.