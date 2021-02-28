Оперативні дані МОЗ: за добу в Україні виявлено 5833 нових хворих на коронавірус
За весь час пандемії захворіло 1347849 осіб
Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Вінницькій областях
В Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1347849 осіб;
- одужало – 1170023 особи;
- летальних випадків – 25982;
- проведено ПЛР-тестувань – 6906179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей.
Було здійснено тестувань за добу – 78040 (зокрема методом ПЛР – 35714, методом ІФА – 16990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25336).