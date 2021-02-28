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    Оперативні дані МОЗ: за добу в Україні виявлено 5833 нових хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії захворіло 1347849 осіб - Оперативні дані МОЗ: за добу в Україні виявлено 5833 нових хворих на коронавірус

    За весь час пандемії захворіло 1347849 осіб

    Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Вінницькій областях

    В Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1347849 осіб;
    • одужало – 1170023 особи;
    • летальних випадків – 25982;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6906179.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 78040 (зокрема методом ПЛР – 35714, методом ІФА – 16990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25336).

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    Теги: Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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