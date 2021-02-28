Молодь більше не в безпеці. Голубовська розказала, як змiнився Covid-19

В Україні почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що завжди ускладнює важкість перебігу коронавірусу і погіршує прогноз

Треба очікувати збільшення летальності, в тому числі у молодих людей, зазначила Голубовська

Лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін.

Про це Голубовська повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Голубовська розказала, як змiнився Covid-19:

частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання помітно зросла;

почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що завжди ускладнює важкість перебігу і погіршує прогноз;

інформативність деяких простих лабораторних показників, наприклад, СРБ, знизилася, тобто має місце відсутність кореляції його низьких значень з тяжкістю перебігу хвороби;

про традиційне наше очікування поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне;

резистентність до традиційних методів лікування.

Лікар-інфекціоніст зазначила, що пояснити такі особливості, що виникли буквально на очах, просто процесами адаптації мікро - і макроорганізму, не можна.

«Швидше ми маємо справу з новим штамом збудника, з яким - не знаю, поки офіційно отримані дані з референс- лабораторій показують, що секвеновані зразки матеріалу від хворих мають приналежність до генетичної лінії В, що має китайські «коріння». На жаль, треба очікувати збільшення летальності, в т.ч. у молодих людей», – зазначила Голубовська.

Вона порадила лікарям при веденні таких хворих перш за все, орієнтуватися на клініку захворювання, а лабораторні показники оцінювати критично.

Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.

Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань.

Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми.

Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.

До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу..

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