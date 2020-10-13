«Опора» прокоментувала законність «всеукраїнського опитування» від Зеленського



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Тези президента наштовхують на думку, що на національному референдумі буде винесено перше питання, що отримає найбільшу підтримку голосів 25 жовтня, - Айвазовська

Якщо опитування буде проводитися на вулиці, то його результати не матимуть ані ознак референдуму, ані юридичних наслідків, - Айвазовська

Законність всеукраїнського опитування залежатиме від місця його проведення. Про це написала

голова правління громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

Громадська діячка зазначила, що законних підстав для організації опитування в приміщенні для голосування немає. «Такі дії матимуть негативний вплив на хід волевиявлення і не можуть бути допущені», – наголосила вона.

Айвазовська зауважила, якщо опитування буде проводитися на вулиці, то його можна організовувати і за методологією екзит-полів, і будь-яких інших форм репрезентативних/нерепрезентативних (політтехнологічних) заходів.

«Результати таких опитувань не мають ані ознак референдуму, ані юридичних наслідків», – підкреслила голова правління «Опори».

За словами Айвазовської, найбільшої уваги заслуговує питання, кого саме опитуватимуть та як: тих, хто ще не проголосував і прямує до приміщення, чи тих, хто вийшов з приміщення.

«Якщо перших, то дуже важливим є сам зміст питань. Вони не можуть містити агітації, або прихованого стимулювання голосувати за партію, політичним/ідейним лідером якої є президент. Якщо ж опитування проводиться на виході з дільниць, то зміст питань не впливатимуть на голосування, а лише будуть використані з політичною метою», – наголосила громадська діячка.

Також Айвазовська звертає увагу на питання фінансування такого опитування: бюджетні кошти (цільове/не цільове їх витрачання), партійні (однозначно політтехнологічне завдання), громадське (афільовані ГО). «Залежно від джерел можна давати більш широку оцінку цієї політичної акції», – додає голова мережі «Опора».

Айвазовська вважає, що «тези президента, скоріше, наштовхують на думку, що на національному референдумі буде винесено перше питання, що отримає найбільшу підтримку голосів 25 жовтня».

Як повідомлялося, Комітет виборців наголосив, що Всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях громадянам запропонують відповісти на п'ять питань.