Поза межами закону. Гриценко розгромив ініціативу Банкової з опитуванням під час виборів



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Політик рекомендував Зеленському провести законне соціологічне дослідження поза межами дільниць

Політик вважає, що чергова ініціатива Банкової відволікає увагу людей від чогось важливого

Лідер партії «Громадянська позиція», колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського, який анонсував проведення в день місцевих виборів, 25 жовтня, «всенародного опитування».

На своїй сторінці у Facebook Гриценко зазначив, що Зеленський маніпулює українцями, бо питання, які будуть поставлені під час опитування, досі не були озвучені.

«Про що питатимуть на дільницях – поки невідомо. Якщо вирішать погратися з питаннями про війну/мир, чи про «особливий статус» – це може бути небезпечним. Коли залишилося лише 10 днів агітації, а питання для опитування Зеленський так і не назвав, то все це стає схожим на маніпуляцію. Якщо питати про речі важливі, то людям, щоб визначитися, потрібен час і потрібні відкриті дискусії, з викладенням аргументів за і проти. Поспіх, з яким вся ця гра робиться, виключає щирість намірів. Хотів би помилитися», – пише Гриценко.

Крім того, політик зазначає, що немає законних підстав проводили опитування серед українців.

«З точки зору законності, вся ця історія – поза межами правового поля. Нагадаю, Зеленський хотів законом зафіксувати право ЦВК організовувати подібні «опитування» на дільницях. Також нагадаю – парламент сказав «ні» і правильно зробив, щоби народною думкою не гралися абияк», – пояснює Гриценко.

Політик рекомендував Зеленському провести законне соціологічне дослідження поза межами дільниць. Також Гриценко вважає, що така ініціатива відволікає увагу людей від чогось важливого.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.