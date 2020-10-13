Ініціатива Зеленського: про що і навіщо?

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

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Про місцеві вибори...

1) Про що питатимуть на дільницях – поки невідомо. Якщо вирішать погратися з питаннями про війну/мир, чи про «особий статус» – це може бути небезпечним.

2) Коли залишилося лише 10 днів агітації, а питання для опитування Зеленський так і не назвав, то все це стає схожим на маніпуляцію. Якщо питати про речі важливі, то людям, щоб визначитися, потрібен час і потрібні відкриті дискусії, з викладенням аргументів за і проти. Поспіх, з яким вся ця гра робиться, виключає щирість намірів. Хотів би помилитися.

3) З точки зору законності, вся ця історія – поза межами правового поля. Нагадаю, Зеленський хотів Законом зафіксувати право ЦВК організовувати подібні «опитування» на дільницях. Також нагадаю - парламент сказав «ні» і правильно зробив, щоби народною думкою не гралися абияк.

4) Як підсумок: єдине, що може Зеленський ініціювати/зробити а-ля опитування, не виходячи за лінію Закону, – це звичайне соціологічне дослідження, які проводяться досить часто. Але – за межами дільниць! Якщо в цьому замисел, тоді навіщо відосики, президентське благословіння і всі інші інформаційні хвилі? Щоб відволікти увагу людей від чогось іншого, важливішого? Від чого саме?

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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