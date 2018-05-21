Опозиція Македонії проти нової назви країни

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Парламент Македонії

Для схвалення зміни у назві країни прем'єр-міністру Македонії Заєву знадобляться голоси від опозиційної партії

Головна опозиційна партія Македонії, націоналістична VMRO-DPMNE заявила, що проти перейменування країни у «Республіку Ілінденську Македонія». Про це у неділю після зустрічі з прем'єр-міністром Македонії Зораном Заєвим заявив голова партії VMRO-DPMNE Христян Мікоскі, передає Ekathimerini.

«VMRO-DPMNE не буде підтримувати зміни до Конституції з метою змінити конституційну назву країни (у "Республіку Ілінденську Македонії" - ред.)», - повідомив він.

Зазначається, що для схвалення зміни у назві країни прем'єр-міністру Македонії Заєву знадобляться голоси від партії VMRO-DPMNE, оскільки для ухвалення конституційних змін потрібно буде набрати дві третини голосів у парламенті зі 120 депутатів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Македонії Зоран Заяєв заявив про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.

Суперечка про назву Македонії - держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції - Македонією. Греція також застерігає Скоп'є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.