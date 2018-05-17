Македонія очікує у червні вирішення суперечки щодо назви країни

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Лідери Греції і Македонії обговорили шлях вирішення протиріч в Софії

Очільник уряду Македонії Зоран Заєв заявив про те, що домовленість між Скоп’є і Афінами щодо офіційної назви Македонії може бути досягнута вже в червні 2018 року напередодні саміту глав держав і урядів ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дану заяву македонський прем’єр-міністр зробив після зустріч із своїм грецьким візаві Алексісом Ципрасом, що мала місце на саміті ЄС в Софії. Заєв заявив, що очільники урядів двох країн обговорювали одну конкретну офіційну назву Македонії, яка може бути прийнятою для двох сторін. При цьому однак, Скоп’є і Афінам необхідно буде провести іще додаткові консультації по цим питанням.

Як відомо без вирішення питання офіційної назви Македонії європейська і євроатлантична інтеграція даної країни перебуває під питання через вето Греції.