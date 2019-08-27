Опозиційні політсили Британії будуть спільно боротися проти виходу із ЄС без угоди



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Палата громад британського парламенту повертається до роботи 3 вересня

Лідери опозиційних політичних сил в Великій Британії погодилися спільно боротися проти виходу країни із ЄС без угоди. Для цього вони готові приймати відповідні закони і навіть ставити питання про вотум недовіри уряду Боріса Джонсона.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідна спільна заява була опублікована за результатами засідання під головуванням лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, де були присутні представники Шотландської національної партії, Ліберально-демократичної партії, Партії зелених, Незалежної групи змін.

Палата громад Великої Британії повернеться до роботи 3 вересня.

Британські депутати будуть змушені працювати із новим кабінетом міністрів, який очолює Борис Джонсон, що пообіцяв вивести країну із ЄС 31 жовтня із угодою про вихід чи без неї.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу без угоди (жорсткий Brexit) усе ймовірніший.