Оприлюднено щорічний рейтинг найкращих країн для інвестицій у нерухомість



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В містах відмінна репутація по програмі «золотих паспортів»

Сент-Кітс і Невіс залишається лідером за швидкістю обробки заявок і терміну дії паспортів до їх перевипуску

Кращими країнами для інвестицій в нерухомість в 2020 році визнані Співдружність Домініки і Федерація Сент-Кітс і Невіс в Карибському морі. Про це йдеться в рейтингу CBI Index, який щорічно публікує видання Professional Wealth Management, що входить до групи Financial Times.

Програма «золотих паспортів» в Домініці в цілому має відмінну репутацію: тут зрозумілим чином обробляють заявки, комплексно перевіряють на благонадійність, а також пропонують розширені можливості для сімей інвесторів. Сент-Кітс і Невіс залишається лідером за швидкістю обробки заявок і терміну дії паспортів до їх перевипуску, акцентуючи увагу на сімейних інвесторів.

Далі в п'ятірці йдуть Гренада, Сент-Люсія і Антигуа і Барбуда. Також в якості привабливих для інвестицій країн фахівці назвали Вануату, Мальту, Кіпр, Чорногорію, Туреччину, Болгарію, Австрію, Камбоджу і Йорданію.

Автори дослідження кажуть, що пандемія коронавірусу нагадала всьому світу про першорядне значення поняття «будинок». Воно тісно пов'язане з громадянством, оскільки, як кажуть укладачі звіту, тільки громадянство дає людині впевненість у тому, що він може оселитися в потрібному йому місці на необмежений час.

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