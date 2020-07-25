Податок на нерухомість: які штрафи за прострочення



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Українці вже б мали отримати від податкової повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість за минулий рік

Податок на житлову нерухомість сплачують фізичні особи , якщо площа житла перевищує встановлений ліміт

До 1 липня українці мали отримати від податкової повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість за минулий рік.

Повідомлення надсилають за місцем податкової адреси фізичної особи (місцем реєстрації). Але якщо платник змінив місце реєстрації і не сповістив про це податкову, не мешкає за місцем реєстрації, повідомлення він не отримає.

Як пише finance.ua, у такому випадку потрібно звернутися до податкової за місцем реєстрації (проживання).

Податок на житлову нерухомість сплачують фізичні особи – власники житлової нерухомості, якщо площа житла, що перебуває в їхній власності, перевищує встановлений ліміт – пільгову площу (незалежно від кількості об’єктів).

Податок сплачують за площу нерухомості, що перевищує встановлений ліміт, наприклад, якщо площа квартири 80 кв. м, то податок буде нарахований за 20 кв. м.

Штрафи за несвоєчасну сплату:

при затримці до 30 календарних днів (включно), що настають за останнім днем терміну сплати грошового зобов’язання, – 10% суми податкового боргу;

при затримці понад 30 календарних днів – 20% погашеної суми податкового боргу.

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пропонував податок на житло розраховувати по-новому. За його словами, податок на нерухомість, суми якого відрізняються в різних регіонах України, не повинен розраховуватися виходячи з метражу житла.

До слова, у Мінфіні заявляли, що несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно через відсутність повної бази об’єктів оподаткування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно завдає до 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно.

Також навесні «Главком» повідомляв про те, що карантин обвалив ринок нерухомості. За даними експертки з нерухомості Тетяни Маркової, через карантин кількість куплених квартир у новобудовах столиці зменшилася в 3-5 разів порівняно з докарантинними часами.