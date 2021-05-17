Оприлюднено записи «чорних скриньок» літака Ан-26, що розбився під Харковом

У катастрофі загинули 26 курсантів та офіцерів, вижив лише один

Оприлюднено записи «чорних скриньок» літака Ан-26, який 25 вересня 2020 року розбився під Чугуєвом Харківської області, де загинули 26 курсантів Харківського університету повітряних сил. Про це йдеться в матеріаалі «ТСН».

25 вересня 2020 року, 20:44

Командир екіпажу: «Додавай, додавай!»

Бортовий технік: «Додаю!»

Командир екіпажу: «флюг, бл ** ь!»

Бортовий технік: «флюг лівий !!! В флюгер ... Управління як?»

Командир екіпажу: «Ніяк !!!»

Це були останні слова в ефірі. Далі сталася катастрофа. Літак впав. Із 27 осіб, що знаходилися на борту, вижив лише один.

За словами керівника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Олександра Рувіна, кількість людей в літаку значно перевищувала допустиму норму.

І це не єдине порушення, що підтверджують останні переговори в пілотській кабіні. Справа в тому, що один штурвал був в руках 30-річного командира екіпажу Богдана Кармана, іншим керувало два курсанта – по черзі, з позивними 97 і 99.

Курсант-льотчик за штурвалом може сидіти, але в такому випадку людей на борту бути не повинно. Тому що це як вчитися водити автобус відразу з пасажирами.

«Основному пілотові стає погано в польоті, що курсант-льотчик може зробити?», - пояснив слідчий.

За всіма нормами безпеки, повний борт людей мали пілотувати два досвідчених льотчика.

Курсант 97: «97, конвеєр 600 ...»

Курсант 99: «99, зліт 600»

Керівник польотів: «99, злітайте, 600 ....».

Це, на думку слідства, був фатальний момент. Керівник польотів Олександр Жук дав добро на зліт борту для виконання вправи «конвеєр».

«Конвеєр» – це намотування кіл літаком без зупинки. Зліт, коло, захід на посадку, дотик землі близько 20 секунд і знову зліт. Однак таблиці польотів в той день, група повинна була здійснювати зовсім іншу вправу «зарулювання». Воно передбачає зліт, коло, посадку, повну зупинку і зарулювання в бокс. Там літак оглядається техніками, а групи курсантів змінюють один одного.

Причина відхилення від плану в тому, що в 2018 році командувач ВПС Сергій Дроздов підписав тимчасовий курс льотчиків, що дозволяє зліт конвеєром на літаках Ан.

Разом з тим, експерти встановили, що польоти конвеєром на Ан не передбачені керівництвом з льотної експлуатації. Тобто в інструкціях ні слова про те, чи можна було це робити.

Ан-26 заходив на посадку після п'ятого кола, попереду за планом було ще три. Посадив літак курсант з позивним 97.

Курсант 97: «97, конвеєр 600 ...»

А через кілька секунд дозвіл на зліт попросив вже 99.

Курсант 99: «99, зліт 600»

Не виключено, що хлопці мінялися місцем за штурвалом прямо на ходу.

«Курсант-льотчик – він міняв один одного прямо в польоті, коли вони злітали з руху літака пробігу по смузі і розбігу. У цей момент бортовий технік повинен залишити своє місце», – пояснив слідчий ГБР Іван Пузиревський.

Пробіг літака по землі під час конвеєра – близько 20 секунд. Швидкість – до 200 кілометрів на годину. Час на прийняття рішення - одна-дві секунди. І ці секунди командир екіпажу упустив.

Командир екіпажу: «Дозволили 99»

Бортовий технік: «Закрилки ... (шум). Так, командир, я не зрозумів».

Штурман: «200 рішення»

Курсант 99: «Злітаємо».

Командир екіпажу: «Що ти говориш, Олег? »

Бортовий технік: «Лівий не завантажується»

Штурман: «Літак в повітрі»

Це «командир, я не зрозумів» борттехнік виголосив ще на землі, але на нього ніхто не відреагував. АН піднявся вгору і тільки в цей момент командир екіпажу нарешті запитав, що сталося. А трапилася поломка – в лівому двигуні відмовила система ПРТ-24 для досвідчених льотчиків – це не критично.

Лівий двигун не запускався на всю потужність. Це означало, що правий працює на 100%, а лівий – на 40%. Борт почав втрачати швидкість і його потягнуло вліво.

Про несправності екіпаж доповів керівнику польотів – на землю. До падіння залишалося 8 хвилин.

Командир екіпажу: «Що керівнику доповідати, ні? »

Бортовий технік: «Скажи падіння ІКМу»

Командир екіпажу: «99, падіння ІКМу»

Керівник польотів: «99, прийнято»

НА 7 хвилині керівник польотів скаже тільки одну фразу «посадку дозволяю».

Курсант 99: «99, після дальнього, шасі механізація випущена до посадки готовий»

Керівник польотів: «99, посадку дозволив»

Чому керівник польотів неможливо проконтролював всі дії екіпажу після виникнення поломки і не супроводжував борт на посадкову смугу? Це ще одне питання, на який намагалися знайти відповідь.

«Їх діями ніхто не керував. Керівник судна Повітряних сил не мав права літати в темний час», – пояснив керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Олександр Рувин.

Керівник польотів Олександр Жук, який зараз перебуває під слідством, пояснив, що доповіді екіпажу були нечіткими. До того ж, літак цілком може сісти на одному двигуні.

Але керівник польотів потрібен саме для того, щоб в момент кризи стати додатковою опорою екіпажу. Вони діяли самі, і з посадкою на одному двигуні не впоралися.

Минулого тижня ДБР назвало причину авіакатастрофи Ан-26 з курсантами. Головною причиною аварії тренувального літака Ан-26 в Харківській області у вересні 2020 року став дозвіл на злети конвеєрним способом. Такі висновки розслідування озвучив начальник слідчого відділу ДБР Вадим Приймачок.

Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.