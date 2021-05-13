ДБР назвало причину авіакатастрофи Ан-26 з курсантами

Слідчі дійшли висновку, що причиною катастрофи став дозвіл на злети літаків конвеєрним способом

Головною причиною аварії тренувального літака Ан-26 в Харківській області у вересні 2020 року став дозвіл на злети конвеєрним способом. Такі висновки розслідування озвучив начальник слідчого відділу ДБР Вадим Приймачок.

«Менше восьми місяців знадобилося слідчій групі ДБР для того, щоб розібратися з обставинами трагедії, яка забрала життя 26 військовослужбовців Збройних Сил України», – зазначив Приймачок.

Він розповів, що за період слідства слідчі ДБР провели значний обсяг слідчих та процесуальних дій, серед яких близько 150 експертиз: 27 судово-медичних, 71 генетико-молекулярних, 25 порівняльних молекулярно-генетичних, 5 фоноскопічних, 2 експертизи відеозвукозапису, 2 комп’ютерно-технічні, 5 почеркознавчих, а також - вибухотехнічну, комісійну військову, додаткову комісійну військову, судову психологічну, хімічну експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, економічну, інженерно-транспортну.

Також слідчі ДБР допитали понад 70 свідків та 29 потерпілих. Забезпечено проведення понад 20 тимчасових доступів до важливих документів та речей і їх одночасна виїмка.

Під час досудового розслідування спеціалісти Головної інспекції Міністерства оборони України провели технічне розслідування катастрофи, висновки якого підтверджено експертним шляхом.



Слідство встановило основні причини трагедії:

незаконне допущення до польотів у складі екіпажу курсантів, які не завершили відповідну Програму підготовки;

незаконне надання керівником польотів дозволів на посадку-зліт літака Ан-26Ш «конвеєрним» способом;

не надання керівником польотами практичної допомоги непідготовленому екіпажу під час відмови двигуна на літаку;

видання документів, які дозволяли вправи, не передбачені Керівництвом льотної експлуатації літаків Ан-26, які не забезпечували безпеку польотів;

систематична організація польотів із більшою ніж дозволено кількістю курсантів на борту;

незаконні дозволи на польоти у нічний час без необхідної кваліфікації командира екіпажу.

Слідчий наголосив, що основною причиною трагедії став незаконний дозвіл на зльоти літака конвеєрним способом.



«У зв'язку з тим, що відбувався зліт конвеєром, вказана поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно, а була виявлена на етапі зльоту, при швидкості, яка вже не дозволяла здійснити посадку, оскільки в даному випадку могли бути непередбачувані наслідки. Як вбачається з матеріалів розслідування, дії підозрюваних по організації та проведенню навчальних польотів із курсантами фактично були спрямовані на економію часу польотів та палива, якого явно не вистачало для задоволення навчальних потреб. Однак, ніяким чином не можна співміряти зекономлені хвилини та літри палива із втраченими життями 26 людей», – сказав начальник відділу слідчого управління ДБР.



Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнуто шістьох осіб, а саме:

командувача Повітряних сил Збройних сил України;

начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;

командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини з льотної підготовки;

керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі «Чугуїв».

«Відносно усіх застосовано запобіжні заходи, один утримується під вартою», – сказав Приймачок.

Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.



