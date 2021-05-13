МАУ скасувала усі рейси до Тель-Авіва

Пасажирів просять уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропорту «Бориспіль» та аеропорту Бен Гуріон

Рішення про поновлення авіасполучення з Ізраїлем переглядатиметься кожні 24 години

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) скасувала рейси в/з Тель-Авіва на 13 травня у зв'язку із загостренням ситуації в Ізраїлі. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Зазначено, що авіаційна влада Ізраїлю видала Notam (припис авіаперсоналу), після якого МАУ, щоб гарантувати безпеку пасажирів та екіпажу, скасувала сьогоднішні рейси в/з Тель-Авіва: PS778 / PS775 / PS776 / PS777.

Рейс PS 778 (Тель-Авів - Київ, Бориспіль) 14 травня перенесений на 8:40, з прибуттям до Києва об 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту Бен Гуріон.

МАУ просить пасажирів уважно стежити за оновленням інформації на своєму сайті, і на сторінках аеропортів Бориспіль та Бен Гуріон. У разі появи нової інформації пасажири будуть повідомлені електронною поштою, вказаній під час бронювання або придбання квитка.

У МАУ додали, що рішення про виконання рейсів буде переглядатися кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів в аеропорт Тель-Авіва.

При цьому з квитками на фактично скасовані рейси можна виконати такі дії:

змінити дату без штрафу і доплати за тарифом в оригінальному класі протягом терміну дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом

обміняти на промокод з додатковим бонусом 25% на сайті МАУ;

повернути гроші.

Напередодні МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю і Палестини через ескалацію бойових дій у регіоні.

11 травня аеропорт Тель-Авіва опинився під обстрілом: літак МАУ не зміг сісти.

У середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.