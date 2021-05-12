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    У Бразилії Ан-124 «Руслан» викотився за край смуги (фото)

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    Бразильське агентство Cenipa почало розслідування - У Бразилії Ан-124 «Руслан» викотився за край смуги (фото)
    Бразильське агентство Cenipa почало розслідування
    Фото: The Aviation Herald

    Літак перетнув край злітно-посадкової смуги і зупинився переднім шасі на м'якому ґрунті

    У бразильському аеропорту Сан-Паулу сьогодні, 12 травня, під час посадки транспортний літак Ан-124 Руслан Авіаліній Антонов викотився за межі злітно-посадкової смуги. Про інцидент повідомляє The Aviation Herald.

    Повідомляється, що Ан-124 авіакомпанії Антонов, реєстраційний номер UR-82007, який виконував рейс ADB-3829 з Парамарибо (Суринам) у Сан-Паулу-Гуарульюс, з 60 тоннами засобів індивідуального захисту для боротьби з Covid-19 для Міністерства охорони здоров'я Бразилії, приземлився в Сан-Паулу.

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    У Бразилії Ан-124 «Руслан» викотився за край смуги (фото)
    У Бразилії Ан-124 «Руслан» викотився за край смуги (фото)
    У Бразилії Ан-124 «Руслан» викотився за край смуги (фото)
    У Бразилії Ан-124 «Руслан» викотився за край смуги (фото)

    Під час посадки літак перетнув край злітно-посадкової смуги і зупинився переднім шасі на м'якому ґрунті.

    Постраждалих немає, літак отримав незначні пошкодження. Адміністрація аеропорту повідомила, що літак зупинився приблизно в 200 метрах від кінця злітно-посадкової смуги.

    Ан-124 »Руслан» (Кодове ім’я НАТО – «Condor») – український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан-225 «Мрія» був найбільшим літаком.

    Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів. Ан-124 має систему присідання опор шасі, що дозволяє легко здійснювати завантаження.

    Смугу закрили приблизно на дві години, поки літак змогли повернути на асфальтовану поверхню в межах злітно-посадкової смуги. Бразильське агентство Cenipa почало розслідування.

    Торік на початку квітня «Руслан» доставив до столиці Данії Копенгагену вантаж медичного призначення для боротьби з пандемією коронавірусу.

    Потім «Руслан» із Китаю до польського міста Вроцлав доставив тонни медичного обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом.

    Теги: Антонов літак Бразилія розслідування перевезення
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