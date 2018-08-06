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    Оприлюднили фото підозрюваного у нападі на Гандзюк, але суд перенесли через неявку адвоката

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    Підозрюваний - Микола Новіков 1978 року народження - Оприлюднили фото підозрюваного у нападі на Гандзюк, але суд перенесли через неявку адвоката
    Підозрюваний - Микола Новіков 1978 року народження

    О 13:00 засідання буде продовжено з адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги

    Засідання Херсонського міського суду Херсонської області щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк перенесли через те, що адвокат підозрюваного не з'явився в суд. Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook.

    «Судове засідання по обранню запобіжного заходу підозрюваному у скоєні злочину проти Катерини Гандзюк перенесли у зв'язку із тим, що в суд не з'явився адвокат підозрюваного», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що сьогодні о 13:00 засідання буде продовжено з адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги.

    Стало також відомо, що підозрюваний - Микола Новіков 1978 року народження. Він зареєстрований у Херсоні.

    Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисник потрапив на камери спостереження.

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    суд адвокат Херсон Катерина Гандзюк
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