У поліції розповіли, кого затримали за напад на Гандзюк



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Facebook Сергія Нікітенка Фоторобот нападника на Гандзюк

За словами Аброськіна, у нападі на активістку обгрунтовано підозрюється 40-річний херсонець

У нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

«Ввечері (3 серпня. – ред.) слідчими поліції згідно ст.208 КПК України затриманий 40-річний чоловік, місцевий житель Херсону, раніше неодноразово засуджений, який обгрунтовано підозрюється у нападі на Гандзюк», - написав Аброськін.

Він заявив, що правоохоронці здійснюють невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази.

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисник потрапив на камери спостереження.

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