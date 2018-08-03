Поліція затримала підозрюваного в нападі на Гандзюк
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Фоторобот нападника на Гандзюк
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у своєму Twitter.
За його словами, наразі проводяться невідкладні слідчі дії.
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 серпня 2018 р.
Також нагадаємо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко у п'ятницю, 3 серпня, відвідав у лікарні постраждалу внаслідок нападу в Херсоні активістку Катерину Гандзюк. Він заявив, що «з огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ».
Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.
Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.