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    Поліція затримала підозрюваного в нападі на Гандзюк

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    <div class="copy">Facebook Сергія Нікітенка</div> <div class="alt"> <p>Фоторобот нападника на Гандзюк</p> </div> - Поліція затримала підозрюваного в нападі на Гандзюк
    Facebook Сергія Нікітенка

    Фоторобот нападника на Гандзюк

    Наразі проводяться невідкладні слідчі дії

    Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у своєму Twitter.

    За його словами, наразі проводяться невідкладні слідчі дії. 

    Також нагадаємо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко у п'ятницю, 3 серпня, відвідав у лікарні постраждалу внаслідок нападу в Херсоні активістку Катерину Гандзюк. Він заявив, що «з огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ».

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.

    Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.

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