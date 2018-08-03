Поліція затримала підозрюваного в нападі на Гандзюк



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Facebook Сергія Нікітенка Фоторобот нападника на Гандзюк

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у своєму Twitter.

За його словами, наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 серпня 2018 р.

Також нагадаємо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко у п'ятницю, 3 серпня, відвідав у лікарні постраждалу внаслідок нападу в Херсоні активістку Катерину Гандзюк. Він заявив, що «з огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ».

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.