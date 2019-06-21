Наказ про призначення Портнова професором університету ім. Шевченка скасовано (документ)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ректор Губерський ще вчора, 20 червня, підписав наказ про звільнення Портнова

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський розірвав угоду з колишнім заступником глави Адміністрації президента часів Януковича Андрієм Портновим.

Ректор Губерський ще вчора, 20 червня, підписав наказ про звільнення Портнова.

Відповідний документ оприлюднив уна своїй сторінці у Facebook координатор С14 Сергій Мазур.

«Наказ є! Все підписано.Вітаємо всіх з цією перемогою», - написав Мазур.

Фото: facebook.com / Сергій Мазур

Нагадаємо, в Національному університеті ім. Тараса Шевченка 20 червня студенти проводять акцію протесту проти колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, якого поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Протестувальники вимагають не брати на роботу ексзаступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Ректор уже підписав наказ - Портнова взяли на роботу до університету на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету від 1 вересня 2019 року до 30 червня 2020-го.

Студенти та активісти заявили, що заночують у коридорі червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доки з ними не зустрінеться ректор вишу Леонід Губерський.

Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.



