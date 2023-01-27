Скандальні заяви Орбана про війну в Україні: МЗС відреагувало

«Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скандальні зави прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана, який під час спілкування із журналістами порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею». Реакцію МЗС оприлюднив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами», – написав речник МЗС.

За словами Ніколенка, до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку скандальних заяв про російсько-українську війну. На зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну. За словами Орбана, мета Росії – перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз». Орбан переконаний, що росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є «нічийною землею».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме запровадження санкцій проти Росатома. Зокрема, Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.