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Орбан знову заговорив про Путіна і розповів про його головний страх

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Орбан знову заговорив про Путіна і розповів про його головний страх
Орбан вважає, що головна мета Росії у війні – «створення буферної зони приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі»
фото ua.news

«Ті, хто програв війну, не виграють вибори, навіть сфальшовані»

Під час зустрічі із журналістами у Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не тільки відзначився низкою провокативних заяв щодо України, а й виклав власне бачення того, чому на завершення повномасштабної війни Росії проти України найближчим часом не варто чекати. Статтю за результатами цієї зустрічі опублікувало німецькомовне «ліберально-консервативне» видання Tichys Einblich.

«Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Зрештою, наближаються президентські вибори, а ті, хто програв війну, не виграють вибори, навіть сфальшовані», – переказує автор статті Роланд Тічі слова угорського прем’єра.

Він також стверджує, що Орбан «не є проросійським», як його прийнято вважати, бо «каже, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Імре Надя».

За словами прем’єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через «корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки», але «дуже скоро переключається, мобілізує свої сили і швидко вчиться».

Говорячи про мету Росії у війні, Орбан наголосив, що головна мета Росії у війні не повне завоювання України («бо це викличе опір населення й «партизанську війну»), а «створення буферної зони приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі».

«Своєрідна «зона смерті» між Західною Україною і НАТО з одного боку, і Росією з іншого?» – йдеться у статті Tichys Einblich, автор якої додає, що «позиція Угорщини про негайне припинення вогню і переговори є найкращою».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну. Орбан прийняв 15 журналістів у Будапешті, серед яких був відповідальний редактор American Conservative Род Дрегер, який виклав основні тези угорського прем’єра.

Згодом на скандальні заяви Орбана про війну в Україні відреагувало МЗС. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови.

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Теги: війна росія тероризм Угорщина Віктор Орбан пропаганда

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