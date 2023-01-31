Скандальні заяви Орбана: МЗС України висловило рішучий протест послу Угорщини 

Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною

Сьогодні, 31 січня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам», – йдеться в повідомленні.

Крім того, угорську сторону було закликано зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами.

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Зазначається, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.

Влада країни також заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже нібито турбується про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

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Крім того, Угорщина випустила шкільний підручник з антиукраїнським змістом.