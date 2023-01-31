Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандальні заяви Орбана: МЗС України висловило рішучий протест послу Угорщини 

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандальні заяви Орбана: МЗС України висловило рішучий протест послу Угорщини 
Віктор Орбан неодноразово зневажливо висловлювався щодо України
фото з відкритих джерел

Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною

Сьогодні, 31 січня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам», – йдеться в повідомленні.

Крім того, угорську сторону було закликано зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами. 

Зазначається, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.

Влада країни також заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже нібито  турбується  про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

Крім того, Угорщина випустила шкільний підручник з антиукраїнським змістом.

Читайте також: Угорщина проводить масштабну дезінформаційну кампанію проти України
Теги: Угорщина Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина проводить масштабну дезінформаційну кампанію проти України
Угорщина проводить масштабну дезінформаційну кампанію проти України
29 сiчня, 14:53
Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ – Орбан
Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ – Орбан
27 сiчня, 10:28
За словами Орбана, мета Росії – перетворити Україну на некеровану руїну
Орбан зробив низку скандальних заяв про російсько-українську війну
27 сiчня, 17:54

Політика

Скандальні заяви Орбана: МЗС України висловило рішучий протест послу Угорщини 
Скандальні заяви Орбана: МЗС України висловило рішучий протест послу Угорщини 
Саміт Україна-ЄС: Шмигаль назвав ключові питання
Саміт Україна-ЄС: Шмигаль назвав ключові питання
Скандал із перепусткою. Патрульна поліція Львівщини отримала нового керівника
Скандал із перепусткою. Патрульна поліція Львівщини отримала нового керівника
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
Мер Броварів відреагував на вручення повістки до військкомату
Мер Броварів відреагував на вручення повістки до військкомату
Нардепи хочуть змінити держбюджет на 2023 рік
Нардепи хочуть змінити держбюджет на 2023 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
39K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9520
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна
7083
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6000
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту