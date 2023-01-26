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Віктор Балога Народний депутат України

Хто «кришує» п'яту колону Орбана в Україні?

glavcom.ua
«Маючи угорські паспорти, депутати давно не розглядають Україну, як свою Батьківщину»
фото з відкритих джерел

Про розповсудження фейків щодо гоніння на угорців Закарпаття

Сьогодні так звані депутати від філіалу орбанівскької партії «Фідес» в Україні, партії КМКС, за вказівкою з Будапешту розганяли фейки про гоніння на угорців Закарпаття.

Вони мовчали, коли Орбан з перших днів війни відмовився дати Україні зброю.

Вони мовчали, коли офіційний Будапешт блокував антиросійські санкції.

Вони мовчали, коли Орбан блокував фінансову допомогу нашій країні, без якої нам не вижити.

Вони мовчали, коли орбанівські депутати публічно мріяли про спільний кордон з Польщею, а сам Орбан вдягав шарф, на якому кордони Угорщини включать українське Закарпаття.

Вони мовчали, коли Орбан був єдиним європейським лідером, який літав до Путіна після 24 лютого.

А тепер вони відкрили рота, бо отримали команду розповідати брехню про утиски українських угорців.

Розумію, що маючи угорські паспорти, вони давно не розглядають Україну, як свою Батьківщину, але за все треба відповідати – і за мовчання, і за антиукраїнські дії.

Звернувся до СБУ із депутатським запитом про необхідність перевірки інформації викладеній в заяві представників КМКС та надання їх діям належної правової оцінки.

Також звернув увагу правохоронців на роль в цій кампанніі з декскридитаціі України керівництва Закарпатської обласної адміністрації, яке покриває п’яту колону Орбана в Україні.

Джерело
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Теги: Закарпаття пропаганда Угорщина

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