Хто «кришує» п'яту колону Орбана в Україні?

«Маючи угорські паспорти, депутати давно не розглядають Україну, як свою Батьківщину»

Про розповсудження фейків щодо гоніння на угорців Закарпаття

Сьогодні так звані депутати від філіалу орбанівскької партії «Фідес» в Україні, партії КМКС, за вказівкою з Будапешту розганяли фейки про гоніння на угорців Закарпаття.

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Вони мовчали, коли Орбан з перших днів війни відмовився дати Україні зброю.

Вони мовчали, коли офіційний Будапешт блокував антиросійські санкції.

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Вони мовчали, коли Орбан блокував фінансову допомогу нашій країні, без якої нам не вижити.

Вони мовчали, коли орбанівські депутати публічно мріяли про спільний кордон з Польщею, а сам Орбан вдягав шарф, на якому кордони Угорщини включать українське Закарпаття.

Вони мовчали, коли Орбан був єдиним європейським лідером, який літав до Путіна після 24 лютого.

А тепер вони відкрили рота, бо отримали команду розповідати брехню про утиски українських угорців.

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Розумію, що маючи угорські паспорти, вони давно не розглядають Україну, як свою Батьківщину, але за все треба відповідати – і за мовчання, і за антиукраїнські дії.

Звернувся до СБУ із депутатським запитом про необхідність перевірки інформації викладеній в заяві представників КМКС та надання їх діям належної правової оцінки.

Також звернув увагу правохоронців на роль в цій кампанніі з декскридитаціі України керівництва Закарпатської обласної адміністрації, яке покриває п’яту колону Орбана в Україні.