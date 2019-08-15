Організатор обстрілів Маріуполя виходить на волю за «законом Савченко»



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Валерій Кірсанов винний у вбивстві щонайменше 31 мирного мешканця Маріуполя та пораненні 117 наших громадян

Обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року

Коригувальник вогню по Маріуполю Валерій Кірсанов виходить на волю завдяки так званому закону Савченко.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

«Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, коригувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання згідно вироку суду від 18 червня 2019 року, але згідно «закону Савченко», сьогодні виходить на свободу», - зазначив Аброськін.

Як відомо, обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року. За остаточною інформацією СБУ від 7 травня 2018 року, загинуло 29 людей, поранено 92 громадян, серед загиблих та поранених родини, діти, підлітки.

Напад здійснювався силами артилерійського дивізіону російсько-окупаційних військ у складі 4 артилерійських батарей, озброєних САУ «Тюльпан» та установками «Град». Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним «Горець», навідником був Валерій Кірсанов.

У червні Главком повідомляв, що Приморський районний суд Маріуполя Донецької області визнав винним мешканця Маріуполя Валерія Кірсанова за ст. 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 КК України («Створення терористичної організації», «Незаконне поводження зі зброєю») і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з відбуванням в кримінально-виконавчій установі закритого типу без конфіскації майна.