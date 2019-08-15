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    Організатор обстрілів Маріуполя виходить на волю за «законом Савченко»

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    <span>Валерій Кірсанов винний у вбивстві щонайменше 31 мирного мешканця Маріуполя та пораненні 117 наших громадян</span> - Організатор обстрілів Маріуполя виходить на волю за «законом Савченко»
    Валерій Кірсанов винний у вбивстві щонайменше 31 мирного мешканця Маріуполя та пораненні 117 наших громадян

    Обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року

    Коригувальник вогню по Маріуполю Валерій Кірсанов виходить на волю завдяки так званому закону Савченко.

    Про це у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

    «Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, коригувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання згідно вироку суду від 18 червня 2019 року, але згідно «закону Савченко», сьогодні виходить на свободу», - зазначив Аброськін.

    Як відомо, обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року. За остаточною інформацією СБУ від 7 травня 2018 року, загинуло 29 людей, поранено 92 громадян, серед загиблих та поранених родини, діти, підлітки.

    Напад здійснювався силами артилерійського дивізіону російсько-окупаційних військ у складі 4 артилерійських батарей, озброєних САУ «Тюльпан» та установками «Град». Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним «Горець», навідником був Валерій Кірсанов.

    У червні Главком повідомляв, що Приморський районний суд Маріуполя Донецької області визнав винним мешканця Маріуполя Валерія Кірсанова за ст. 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 КК України («Створення терористичної організації», «Незаконне поводження зі зброєю») і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з відбуванням в кримінально-виконавчій установі закритого типу без конфіскації майна.

    Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» (ширше відомий як Закон Савченко) — закон України, яким внесені зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання. Ухвалення закону було ініційоване народним депутатом України VIII скликання Надією Савченко під час її перебування в ув'язненні на території Російської Федерації. Викликав широкий суспільний резонанс в Україні.

    Хоча Надія Савченко і не є єдиним автором законопроекту, саме з її іменем, як правило, він і пов'язується, що викликало особливу увагу до законопроекту на етапі його прийняття. Це пояснюється тим, що Надія Савченко на той час була ув'язнена на території Російської Федерації, а згадки про неї мали широкий політичний та медійний резонанс.

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