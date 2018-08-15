Організаторів «Одеської Народної Республіки» засудили до 5 років в’язниці



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Прихильники проекту створення незаконної «Одеської Народної Республіки»

Потерпілою стороною у справі виступив колишній голова Одеської облради, а нині нардеп від БПП Олексій Гончаренко

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала винними трьох осіб, які організовували так зване незаконне державне утворення «Одеська Народна Республіка» на території Одеської області і призначила їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 5 років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 9 серпня.

За даними досудового розслідування, екс-депутат Одеської міської ради V скликання і керівник громадської організації «Одеський комітет ветеранів війни в Афганістані» Олександр Луценко був одним із організаторів повалення конституційного ладу державної влади, як в Одеському регіоні, так і в інших регіонах України. Разом із спільниками та особами, котрі сьогодні перебувають у розшуку, Луценко протягом весни 2015 року мав здійснити силове захоплення й утримання військових частин Болградського та Білгород-Дністровського районів Одеської області та правоохоронних органів; приміщень політичних партій України «Правий Сектор» та «Свобода»; Одеського, Іллічівського, Южненського, Білгород-Дністровського морських торговельних портів, Іллічівського рибного порту; Білгород-Дністровського мосту.

Для цього, за розрахунками Луценка, необхідно було віднайти та завербувати 300 осіб, кількість яких мали збільшитися до 2 тис. Окремо планувалося прибуття 50 озброєних осіб із так званих «ДНР» та «ЛНР» для участі в захопленні державної влади в Одеському регіоні. Слідство вказує, що Луценко дав вказівку знайомому мешканцю Одеси підшукати для них житло.

Керівник громадської організації «Одеський комітет ветеранів війни в Афганістані» Олександр Луценко дав прес-конференцію в «ДНР»

Однак правоохоронці завадили реалізувати злочинні наміри Луценка та його спільників, затримавши їх у квітні 2015 року.

У суді троє обвинувачених щиро розкаялися у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 341, ч.1 ст. 14; ч.2 ст. 28; ч.2, ч.3, ч.4 ст. 260, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім цього, суд зарахував кожному обвинуваченому у строк покарання попереднє ув'язнення за період з дня фактичного затримання з 8 квітня 2015 року до 20 червня 2017 року з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. У підсумку вийшло 4 роки і 10 місяців.

Вирок суду першої інстанції може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Потерпілою стороною у справі виступив колишній голова Одеської обласної ради, а нині нардеп від БПП Олексій Гончаренко.

Окремо «Главком» з’ясував, що наприкінці грудня 2017 року Олександр Луценко шляхом обміну політв’язнів за «мінськими домовленостями» потрапив до так званої «ДНР». Пізніше цей крок він пояснив, що опинився на окупованій території буцімто для «порятунку близьких людей». При цьому, Малиновський районний суд Одеси визнав обставиною, яка пом'якшує покарання для Луценка те, що він дав згоду на здійснення обміну полонених військових формувань України та цивільних заручників, а також затриманих членів незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» на виконання Мінського протоколу.