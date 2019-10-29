Орлиця розорила російських орнітологів, залетівши до Ірану



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Орлиця Мін примудрилася облетіти усі казахські мобільні вишки і відразу вилетіла в Іран

Щоб зібрати кошти, витрачені орлицею, вчені запустили акцію «Закинь орлу на мобілку»

Сибірські орнітологи, які відстежують міграцію степових орлів за допомогою GPS-датчика, що відсилає текстові повідомлення, зіткнулися з проблемою: одна з орлиць, які беруть участь в проекті, полетіла до Ірану, де смс-повідомлення з якого коштують дуже дорого, і таким чином витратила весь річний бюджет завчасно.

Щоб зібрати кошти, витрачені орлицею, вчені запустили акцію «Закинь орлу на мобілку», повідомляє ВВС.

Станом на 25 жовтня, їм вдалося зібрати близько 100 тисяч рублів.

Пізніше мобільний оператор повідомив, що закрив «борг орлів», і пообіцяв розробити для них спеціальний тариф, який буде враховувати особливості міграції птахів.

Російська мережа вивчення і охорони пернатих хижаків вже не перший рік стежить за міграцією степових орлів - хижих птахів, які занесені до Червоної книги як зникаючий вид. Всі птахи-учасниці проекту оснащені передавачами, які щодня надсилають дослідникам смс з їх координатами.

Завдання дослідження - відстежити основні шляхи міграції степових орлів і виявити загрози для них.

«Орли летять на зимівлю, на шляху їх підстерігають всілякі небезпеки: ЛЕП, придурки з рушницями, отрути, отруєні приманки для хижаків та інші небезпеки. У цьому і полягає суть нашої роботи: нам треба побачити, якими міграційними шляхами летять орли, зосередитися на них і дивитися, щоб на цих шляхах нашим птахам нічого не загрожувало», - говорить член мережі Олена Шнайдер.

Літо степові орли зазвичай проводять в Росії чи Казахстані, на зиму відлітають до Саудівської Аравії, Пакистану та Індії, іноді на шляху ненадовго зупиняючись в Ірані, Таджикистані чи Афганістані.

Орлиця Мін примудрилася облетіти усі казахські мобільні вишки і відразу вилетіла в Іран, де одне смс-повідомлення коштує 49 рублів, після чого її передавач почав відправляти повідомлення за весь час польоту відразу.

«Як тільки вона вийшла на зв'язок, то почалося. По сім тисяч рублів в день списувалося на її смс», - розповіла Шнайдер.