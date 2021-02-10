«Оскар» оголосив шорт-лист: українські фільми вибули з конкурсу

Номінанти на премію «Оскар» стануть відомі 15 березня

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук не включила українські фільми до короткого списку претендентів на отримання премії «Оскар».

Шорт-лист було опубліковано на сайті кінопремії.

1 лютого до довгого списку кінопремії було включено дві українські стрічки: «Атлантиду» Валентина Васяновича, яка йшла в категорії «Найкращий міжнародний художній фільм» та «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик - з категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».

У вересні 2019 року «Атлантида» стала кращим фільмом програми «Горизонти» на Венеціанському кінофестивалі, а у серпні 2020 - обрана до довгого списку номінантів на премію Європейської кіноакадемії.

До короткого списку «Оскару» входить по 15 фільмів у кожній категорії.

Номінанти на премію «Оскар» стануть відомі 15 березня. Церемонія вручення нагороди відбудеться 25 квітня в Лос-Анджелесі.

Фільм «Атлантида» (2019) розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. Події розвиваються у 2025 році. Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеціанському кінофестивалі. Там фільм отримав історичну для України перемогу.

Стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» (2020) розповідає про сім'ю, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу, де вже шостий рік тривають військові дії. Головна героїня – мати-одиначка, виховує чотирьох дітей. Стрічка стала першою з фільмів українських режисерів, представленої на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Ірина Цілик отримала нагороду за кращу режисуру.

Україна представляє фільми-претенденти на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою починаючи з 1997 року.

Станом на 2020 рік, 13 фільмів були висунені від України на номінацію в цій категорії, з яких 12 були допущені. Фільм «Водій для Віри» (2004) був дискваліфікований через недостатню українську частку у виробництві. Жодна стрічка поки що не була номінована на основний конкурс.

Відбором фільмів займається Український оскарівський комітет.

Першим та єдиним фільмом виробленим на території України та номінованим на премію «Оскар» є військова мелодрама «Військово-польовий роман» (рос. Военно-полевой роман) (1984). Фільм було вироблено на Одеській кіностудії та висунуто на премію «Оскар» наприкінці 1984 року (фільм отримав номінацію на «Оскар» у 1985 році). Проте цю номінацію прийнято не вважати першою номінацією від України на премію «Оскар», оскільки стрічку було знято російською мовою і на «Оскарі» вона представляла не Україну, а СРСР.