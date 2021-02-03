Оголошено номінантів на кінопремію «Золотий глобус-2021»

Вручення премії відбудеться 28 лютого

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів на отримання 78 премії «Золотий глобус», вручення якої відбудеться 28 лютого. Повний список номінантів наводиться на сайті премії.

Так, до числа номінантом потрапив, зокрема, Чедвік Буозман, який помер в серпні цього року. Його посмертно номінували на здобуття премії в категорії «Найращий актор в драматичному фільмі».

Лідером за кількістю номінацій серед фільмів стала «Земля кочівників», представлена в чотирьох категоріях. Так, картина претендує на звання найкращого фільму, Френсіс Макдорманд номінована на звання найкращої актриси в драматичному фільмі, Хлоя Чжо - на звання кращого режисера, також фільм претендує на нагороду в категорії «Найкращий сценарій».

Серіал «Корона» отримав шість номінацій: «Найкращий драматичний серіал», «Найкращий актор в драматичному серіалі» (Джош О'Коннор), «Найкраща актриса в драматичному серіалі» (Олівія Колман, Емма Корін), «Найкраща актриса другого плану в серіалі, міні-серіалі або фільмі» (Джилліан Андерсон, Хелена Бонем Картер).

Список номінантів на «Золотий глобус-2021»

Кіно. Найращий фільм (драма)

«Батько»

«Манк»

«Земля кочівників»

«Перспективна дівчина»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий фільм (комедія або мюзикл)

«Борат 2»

«Гамільтон»

«Мьюзік»

«Зависнути у Палм-Спрінгс»

«Випускний»

Найкращий актор в драматичному фільмі

Різ Ахмед ( «Звуки металу»)

Чедвік Боузман ( «Ма Рейні: Мати блюзу»)

Ентоні Хопкінс ( «Батько»)

Гарі Олдман ( «Манк»)

Тахар Рахім ( «Маврітанець»)

Найкращий актор в комедії або мюзиклі

Саша Барон Коен ( «Борат 2»)

Джеймс Корден ( «Випускний»)

Лін-Мануель Міранда ( «Гамільтон»)

Енді Семберг ( «Зависнути у Палм-Спрінгс»)

Дев Патель ( «Історія Девіда Копперфілда»)

Найкраща актриса в драматичному фільмі

Віола Девіс ( «Ма Рейні: Мати блюзу»)

Андра Дей ( «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)

Френсіс Макдорманд ( «Земля кочівників»)

Кері Малліган ( «Перспективна дівчина»)

Ванесса Кірбі ( «Фрагменти жінки»)

Найкраща актриса в комедії або мюзиклі

Марія Бакалова ( «Борат 2»)

Кейт Хадсон ( «Мьюзік»)

Мішель Пфайффер ( «Піти не попрощавшись»)

Розамунд Пайк ( «Аферистка»)

Аня Тейлор-Джой ( «Емма»)

Найкращий актор другого плану

Саша Барон Коен («Суд на чиказькою сімкою»)

Деніел Калуя («Іуда і Чорний месія»)

Джаред Лето («Диявол в деталях»)

Білл Мюррей («Остання крапля»)

Леслі Одом-мл («Одна ніч в Майамі»)

Найкраща актриса другого плану

Гленн Клоуз («Сільська Еллегія»)

Олівія Колман («Батько»)

Джоді Фостер («Маврітанін»)

Аманда Сейфрід («Манк»)

Хелен Зенгель ( «Новини з усіх кінців світу»)

Найкращий режисер

Емеральд Феннел («Перспективна дівчина»)

Девід Фінчер («Манк»)

Хлоя Чжао («Земля кочівників»)

Аарон Соркін («Суд над чиказької сімкою»)

Реджина Кінг («Одна ніч в Майамі»)

Найккращий сценарій

«Суд над чиказькою сімкою»

«Земля кочівників»

«Батько»

«Манк»

«Дівчина, що подає надії»

Найкращий фільм іноземною мовою

«Ще по одній»

«Йорона»

«Все життя попереду»

«Мінар»

«Ти і я»

Найкращий анімаційний фільм

«Сімейка Крудсів 2»

«Вперед»

«Подорож на Місяць»

«Душа»

«Легенда про вовків»

Найкраща музика

Александр Деспла ( «Опівнічні небо»)

Людвіг Йоранссон ( «Тенет»)

Джеймс Ньютон Ховард ( «Новини з усіх кінців світу»)

Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батист ( «Душа»)

Трент Резнор і Аттікус Росс ( «Манк»)

Телебачення. Найкращий драматичний серіал

«Корона»

«Країна Лавкрафта»

«Озарк»

«Мандалорець»

«Ретчед»

Найкращий актор в драматичному серіалі

Джейсон Бейтман ( «Озарк»)

Джош О'Коннор ( «Корона»)

Боб Оденкірк ( «Краще телефонуйте Солу»)

Меттью Різ ( «Перрі Мейсон»)

Аль Пачино ( «Мисливці»)

Найкраща актриса в драматичному серіалі

Олівія Колман ( «Корона»)

Джоді Комер ( «Вбиваючи Єву»)

Емма Коррін ( «Корона»)

Лора Лінні ( «Озарк»)

Сара Полсон ( «Ретчед»)

Найкращий комедійний серіал

«Емілі в Парижі»

«Бортпровідниця»

«Велика»

«Тед Лассо»

«Шіттс Крик»

Найкращий актор в комедійному серіалі

Дон Чідл ( «Чорний понеділок»)

Юджин Леві ( «Шіттс Крик»)

Ніколас Холт ( «Велика»)

Джейсон Судейкіс ( «Тед Лассо»)

Рамі Юссеф ( «Рамі»)

Найкраща актриса в комедійному серіалі

Лілі Коллінс ( «Емілі в Парижі»)

Кейлі Куоко ( «Бортпровідниця»)

Ель Фаннінг ( «Велика»)

Кетрін О'Хара ( «Шіттс Крик»)

Джейн Леві ( «Незвичайний плейлист Зої»)

Найкращий телефільм або міні-серіал

«Нормальні люди»

«Ферзевий гамбіт»

«Голос змін»

«Відіграти назад»

«Неортодоксальна»

Найкращий актор у телефільмі або міні-серіалі

Брайан Кренстон ( «Ваша честь»)

Джефф Деніелс ( «Правило Комі»)

Ітан Хоук ( «Птах доброго панове»

Х'ю Грант ( «Відіграти назад»)

Марк Руффало ( «Я знаю, що це правда»)

Найкраща актриса в телефільмі або міні-серіалі

Кейт Бланшетт ( «Міс Америка»)

Дейзі Едгар-Джонс ( «Нормальні люди»)

Шира Хаас ( «Неортодоксальна»)

Ніколь Кідман ( «Відіграти назад»)

Аня Тейлор-Джой ( «Ферзевий гамбіт»)

Найкращий актор другого плану в серіалі, міні-серіалі або телефільмі

Джон Бойега («Голос змін»)

Брендан Глісон («Правило Комі»)

Ден Леві («Шіттс Крик»)

Джим Парсонс («Голлівуд»)

Дональд Сазерленд («Відіграти назад»)

Найраща актриса другого плану в серіалі, міні-серіалі або телефільмі

Джилліан Андерсон («Корона»)

Хелена Бонем Картер («Корона»)

Джулія Гарнер («Озарк»)

Енні Мерфі («Шіттс Крик»)

Синтія Ніксон («Ретчед»)

Також нагадаємо, що дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021». Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.