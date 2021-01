Дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021»

В обох номінаціях короткі переліки з 15 номінантів будуть оголошені 9 лютого

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила довгий перелік претендентів на «Оскар» у трьох номінаціях, де присутні одразу два фільми українського виробництва.

Так, у номінації «Найкращий міжнародний художній фільм» представлена стрічка «Атлантида» («Atlantis») режисера Валентина Васяновича. Вона у вересні 2020 року була обрана Українським Оскарівським комітетом як національний претендент на цю премію.

Події фільму відбуваються у 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. У зйомках брали участь непрофесійні актори: зокрема колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Фільм знімали в Маріуполі та Києві. Частково зйомки «Атлантиди» профінансувала держава.

«Атлантида» вже зібрала багато міжнародних нагород. Спочатку фільм відзначили на Венеційському кінофестивалі в секції «Горизонти», потім він отримав чотири гран-прі, його показали на понад 50 фестивалях.

Зрештою, картину придбав HBO Eastern Europe і дистриб’ютори трьох європейських країн. У січні 2021-го «Атлантиду» почали показувати на великих екранах у США.

А за номінацію «Найкращий документальний повнометражний фільм» змагається стрічка режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» («The Earth is Blue As an Orange»). Фільм розповідає про життя родини Гладких-Трофимчук із Красногорівки, що знаходиться за кількасот метрів від лінії фронту на Донбасі. Мама Аня та її четверо дітей знімають кіно про самих себе, а Ірина з командою фільмують це.

«Земля блакитна, ніби апельсин» — це дебютна повнометражна робота Ірини Цілик. Вона вже отримала приз за найкращу режисуру на американському фестивалі Sundance, пізніше перемогла у двох головних категоріях українського Docudays.

В обох номінаціях короткі переліки з 15 номінантів будуть оголошені 9 лютого. Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося 14 червня, український Оскарівський комітет оголосив нові дати відбору фільмів.

Церемонія нагородження кінопремії «Оскар» вперше за 40 років переноситься на два місяці через пандемію коронавірусу. Вона має відбутися 25 квітня 2021 року.

Раніше американська кіноакадемія заявила, що з 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз.

Нагадаємо, цьогоріч переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм»вперше в історії стали іншомовні «Паразити».

Раніше створена за підтримки Держкіно України драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.