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    Помер відомий американський сценарист Уолтер Бернстайн

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    Уолтер Бернстайн помер у віці 101 року - Помер відомий американський сценарист Уолтер Бернстайн
    Уолтер Бернстайн помер у віці 101 року

    Причиною смерті стала пневмонія

    Американський кіно- і телесценарист Уолтер Бернстайн помер на 102-му році життя. Причиною смерті стала пневмонія. Про це повідомляє CNN з посиланням на його вдову Глорію Луміс.

    Уолтер Бернстайн народився в 1919 році в Брукліні. У 1940-му закінчив Дартмутський коледж. Під час Другої світової війни писав есе, після війни видав їх у вигляді окремої книги. Публікацію помітили в Голлівуді, і в 1947 році він уклав з ColumbiaPictures контракт сценариста.

    Бернстайн був найвідоміший тим, що в 1950 році його за підтримку комунізму включили в чорний список Голлівуду. Після цього він якийсь час підписував свої роботи псевдонімами. Відмовитися від цієї практики він зміг тільки з 1959 року, коли режисер Сідні Люмет найняв Бернстайна для написання сценарію до фільму «Така жінка» з Софі Лорен в головній ролі.

    Бернстайна номінували на «Оскар» в категорії «кращий оригінальний сценарій» за фільм «Фронт» 1976, головну роль в якому зіграв Вуді Аллен. Стрічка висміювала вплив маккартизму на кіносценаристів. Бернстайна також номінували на «Еммі» за сценарій телевізійного фільму HBO «Діти міс Еверс».

    Гільдія сценаристів США назвала в його честь нагороду за «творчий підхід, витонченість і відвагу, готовність протистояти соціальній несправедливості перед обличчям незгод».

    Раніше помер відомий американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг в Лос-Анджелесі в медичному центрі Cedars-Sinai у віці 87 років.

    Теги: США кіно книги хвороби фільм Оскар
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