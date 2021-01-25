Помер відомий американський сценарист Уолтер Бернстайн

Причиною смерті стала пневмонія

Американський кіно- і телесценарист Уолтер Бернстайн помер на 102-му році життя. Причиною смерті стала пневмонія. Про це повідомляє CNN з посиланням на його вдову Глорію Луміс.

Уолтер Бернстайн народився в 1919 році в Брукліні. У 1940-му закінчив Дартмутський коледж. Під час Другої світової війни писав есе, після війни видав їх у вигляді окремої книги. Публікацію помітили в Голлівуді, і в 1947 році він уклав з ColumbiaPictures контракт сценариста.

Бернстайн був найвідоміший тим, що в 1950 році його за підтримку комунізму включили в чорний список Голлівуду. Після цього він якийсь час підписував свої роботи псевдонімами. Відмовитися від цієї практики він зміг тільки з 1959 року, коли режисер Сідні Люмет найняв Бернстайна для написання сценарію до фільму «Така жінка» з Софі Лорен в головній ролі.

Бернстайна номінували на «Оскар» в категорії «кращий оригінальний сценарій» за фільм «Фронт» 1976, головну роль в якому зіграв Вуді Аллен. Стрічка висміювала вплив маккартизму на кіносценаристів. Бернстайна також номінували на «Еммі» за сценарій телевізійного фільму HBO «Діти міс Еверс».

Гільдія сценаристів США назвала в його честь нагороду за «творчий підхід, витонченість і відвагу, готовність протистояти соціальній несправедливості перед обличчям незгод».

Раніше помер відомий американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг в Лос-Анджелесі в медичному центрі Cedars-Sinai у віці 87 років.