Освітній обмудсмен: Пандемія поділила вчителів на три групи

«Вчителі всі різні, тому ставити їх в один ряд не можна»

Найбільше в українських школах професійно відповідальних вчителів, які сприйняли пандемію та карантинні обмеження як поштовх до саморозвитку, пошуку нових форм роботи та самовдосконалення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Чиновник переконаний: всі педагоги різні, тому ставити їх в один ряд не можна. Проте пандемія дозволила досить виразно побачити три групи вчителів.

«Перша, на щастя, найменша – ті, хто взагалі не хоче змінюватися, не відчуває відповідальності за свою роботу, іноді просто відмовляється працювати з дітьми дистанційно (але не відмовляється від зарплати). Типова ознака цих безвідповідальних людей – заяви на кшталт: «Я працюю з дітьми тільки в класі, дистанційно працювати не буду», – повідомив Сергій Горбачов.

До другої, досить суттєвої групи, він відніс тих педагогів, які виконують розпорядження та накази, проте власної ініціативи не проявляють – ставляться до роботи суто формально.

«Типова ознака такого вчителя – фото аркушика з написаними від руки номерами параграфів та вправ підручника, переслані дітям та батькам у Viber, а також відсутність комунікації з учнями та батьками», – сказав Сергій Горбачов.

Проте найбільше в українських школах професійно відповідальних педагогів, вважає освітній омбудсмен.

«Вони сприйняли пандемію та карантинні обмеження як особистий виклик, поштовх до саморозвитку, пошуку нових форм роботи та самовдосконалення. Ці люди стрімко опановують сучасні цифрові технології, різноманітно використовують освітні платформи, постійно тримають зв’язок з учнями та батьками, перевіряють роботи дітей, допомагають їм у цей непростий час. Таким людям – щира подяка за професіоналізм та відповідальне ставлення до своєї роботи», – наголосив Сергій Горбачов.

До слова, Мінцифри спільно з компанією Support.ua запускає в Україні безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів. Щоб отримати комп'ютерну допомогу, педагогам потрібно зайти на портал education.support.ua.

У той же час Міністерство фінансів повідомило, що у державному бюджеті передбачено понад 100 млрд гривень на фінансування освіти у 2021 році. Ці кошти будуть спрямовані на підвищення зарплати вчителів, забезпечення шкіл ноутбуками та інші потреби.

Тим часом у київських школах для попередження розповсюдження Сovid-19 буде діяти низка заборон.

За результатами опитування «Главкома», більша частина читачів (77.6%) виступає проти обмежень у доступі до навчання для невакцинованих дітей, вважаючи, що це обмеження права на освіту.