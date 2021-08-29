Чи можуть невакциновані діти ходити до школи? Результати опитування

Діти не можуть бути обмежені у праві на отримання освіти через відсутність щеплення?

Суспільство гостро реагує на будь-які обмеження прав і свобод, особливо, коли це стосується дітей

Якщо рішення про вакцинацію школярів буде ухвалене владою, кожна родина має право самостійно вирішувати, робити щеплення своїй дитині чи ні. Таку думку висловили більшість інтернет-користувачів. Про це свідчать результати опитування «Главкома», яке проходило із 30 червня до 29 серпня.

Більша частина читачів (77.6%) виступає проти обмежень у доступі до навчання для невакцинованих дітей, вважаючи, що це обмеження права на освіту. Решта (22.4%) проголосували за дистанційне навчання для таких школярів. Вони вважають, що домашнє навчання ніяк не обмежує права на освіту.



Всього в опитуванні взяли участь 12 тис. читачів, із них майже 10 тис. виступили проти обмежень, 2 тис. – за.

Опитування « Главкома»

Опитування не претендує на статус соціологічного і виражає погляди аудиторії «Главкома».

Зазначимо, законом передбачено, що ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти, незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, а також інших обставин та ознак. Проте відмова закладу приймати невакцинованих дітей не порушує право на освіту: в такому випадку садочок чи школа дає змогу обирати й форму освіти, зокрема дистанційну або сімейну (домашню).

Найновішим є рішення Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 682/1692/17 про законність недопуску до дитячих закладів без обов’язкових щеплень. Так, Верховний Суд у своєму рішенні зазначив, що вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими.

Наразі діти не створюють навантаження на систему охорони здоров’я, а тому їх масова вакцинація проти Covid-19 не є актуальною. Проте за словами міністра Віктора Ляшка, якщо динаміка інфікування серед дітей зростатиме, то у МОЗ будуть змінювати пріоритети вакцинації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

Дещо раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест.

В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.