У закладах освіти столиці із 1 вересня діятиме низка заборон

Постійна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення та ввела низку заборон, які допоможуть увійти закладам освіти у навчальний процес із мінімальними ризиками розповсюдження коронавірусу

Рішення ухвалено для попередження розповсюдження Сovid-19

У Києві встановлено низку заборон, що діятимуть у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах із 1 вересня. Рішення ухвалено для попередження розповсюдження Сovid-19 та з урахуванням імовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території міста Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

«Першого вересня у заклади освіти повернуться діти. Наше завдання як міської влади – максимально убезпечити їх від ризиків захворіти, зробити усе, аби мінімізувати ризики розповсюдження СOVID-19 у навчальних закладах. Для цього постійна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення та ввела низку заборон, що допоможуть увійти закладам освіти у навчальний процес із мінімальними ризиками розповсюдження коронавірусу», – наголосив Микола Поворозник.

Відповідно до протоколу № 53, із 1 вересня у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, та інклюзивно-ресурсних центрах, заборонять:

у разі встановлення «зеленого» рівня епідеміологічної безпеки:

проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;

вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на Сovid-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

у разі встановлення «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з Сovid-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;

проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;

вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на Сovid-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

у разі встановлення «червоного» рівня епідеміологічної безпеки:

відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.

У разі встановлення «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки у закладах загальної середньої освіти/окремих класах, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, кількість здобувачів освіти в яких перевищує проектну потужність закладу/перевищує нормативи, має бути організовано у «змішаному (комбінованому)» форматі – як дистанційно, так і в закладі освіти із дотриманням протиепідемічних вимог.

Відповідно до документу, необхідно забезпечити організацію проведення батьківських консультацій/зборів в онлайн режимі.

Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку» на час запровадження протиепідемічних заходів за необхідності надаватиме допомогу з проведення дезінфекції приміщень.

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