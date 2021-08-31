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    Запрацює безоплатна комп’ютерна допомога для вчителів: як отримати

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    Вчителі отримали змогу отримати комп'ютерну допомогу - Запрацює безоплатна комп’ютерна допомога для вчителів: як отримати
    Вчителі отримали змогу отримати комп'ютерну допомогу
    Фото з відкритих джерел

    В Україні ввели нову послугу для педагогів

    Міністерство цифрової трансформації спільно з компанією Support.ua запускає в Україні безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів. Водночас вчителі можуть отримати консультацію від сервісу «Дія». Про це повідомляє Мінцифри.

    Як зазначають в міністерстві, тепер вчителі впродовж всього навчального року зможуть отримати допомогу з таких питань:

    • налаштування та підготовка комп'ютерного обладнання;
    • вирішення проблем з комп'ютерами.

    Також можна проконсультуватися з експертами у Viber-чаті «Дія.Цифрова освіта – чат».

    Щоб отримати комп'ютерну допомогу, педагогам потрібно зайти на портал education.support.ua та залишити там відповідну заявку. Допомогу надається безоплатно.

    Нагадаємо, у новому навчальному році до шкіл приєднаються близько 3 тисячі молодих вчителів. Проте першокласників цього року вступило до школи менше, ніж минулого року.

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    Теги: освіта
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    Запрацює безоплатна комп’ютерна допомога для вчителів: як отримати