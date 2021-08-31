Освітній омбудсмен обіцяє захищати невакцинованих вчителів

«Єдиною підставою не робити вакцинацію є медичні протипоказання»

Директор закладу освіти наразі не має юридичних підстав для обмеження доступу до роботи у школі нещеплених працівників. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Я цілком підтримую необхідність вакцинації. На мою думку, єдиною підставою для того, щоб не робити вакцинацію, є медичні протипоказання, інших аргументів не сприймаю. Вчитель, який вакцинувався проти Covid-19, дбає не лише про власний захист, а й про захист учнів та колег», – наголосив освітній омбудсмен.

Він також пояснив юридичний аспект вакцинації педагогів в Україні.

«Вакцинація вчителів, як і решти громадян, є добровільною. Тому директор закладу освіти наразі не має юридичних підстав для обмеження доступу до роботи у школі нещеплених працівників. Тому я захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи», – попередив чиновник.

Сергій Горбачов запевнив, що МОЗ та Міносвіти ведуть серед вчителів просвітницьку роботу, причому на гідному рівні.

«Педагогічним працівникам роз’яснюють, чому важливо вакцинуватися, чому вакцинація – найнадійніший інструмент захисту від Covid-19, як правильно вакцинуватися. Цим питанням опікується і Міністерство охорони здоров’я, і Міністерство освіти і науки. На сайті та Фейсбук-сторінці освітнього омбудсмена ми також публікуємо просвітницькі матеріали щодо вакцинації проти Covid-19, але, на жаль, стикаємося з хейтерством від антивакцинаторів, які поширюють необґрунтовані думки про «чіпування» чи інші. Тому робота повинна продовжуватися», – переконаний освітній омбудсмен.

До слова, МОЗ підготував рекомендації школам щодо безпечного проведення свята першого дзвоника. Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими.

Тим часом Мінцифри спільно з компанією Support.ua запускає в Україні безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів. Також вчителі можуть отримати консультацію від сервісу «Дія». Щоб отримати комп'ютерну допомогу, педагогам потрібно зайти на портал education.support.ua.

Зі свого боку міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні не актуальна масова вакцинація дітей – на відміну від дорослих, діти не створюють навантаження на систему охорони здоров’я.