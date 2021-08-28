  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Чи буде в Україні масова вакцинація дітей – коментар МОЗ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Масова вакцинація дітей залежатиме від загальних показників захворюваності та поширення вірусу - Чи буде в Україні масова вакцинація дітей – коментар МОЗ
    Масова вакцинація дітей залежатиме від загальних показників захворюваності та поширення вірусу
    Фото з відкритих джерел

    За словами Віктора Ляшка, якщо динаміка інфікування серед дітей зростатиме, то у МОЗ будуть змінювати пріоритети вакцинації

    Діти, на відміну від дорослих, не створюють навантаження на систему охорони здоров’я, а тому їх масова вакцинація проти Covid-19 наразі не є актуальною, заявив 28 серпня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє Радіо Свобода.

    «Ми проаналізували динаміку дітей від 0 до 19 років, які хворіли на коронавірус, до першого зафіксованого випадку зараження штамом «дельта» і після цього. Ми бачимо, що частка дітей, яка перенесла хворобу, не є суттєвою. Ця частка не перевищує 8%. Це означає, що діти поки що не роблять навантаження на систему охорони здоров’я. Тому просимо вакцинуватися лише педагогів», – сказав Ляшко.

    За словами міністра, якщо динаміка інфікування серед дітей зростатиме, то у МОЗі будуть змінювати пріоритети вакцинації.

    Нагадаємо, за минулу добу, 27 серпня, в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину.

    Також, станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.

    Теги: міністр діти хвороби вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи буде в Україні масова вакцинація дітей – коментар МОЗ