Як проводити перший дзвоник в умовах пандемії: рекомендації МОЗ
Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи
Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими
Міністерство охорони здоров'я України підготувало рекомендації школам щодо безпечного проведення свята першого дзвоника. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
«Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи», – йдеться у повідомленні.
Рекомендації, якщо передбачається лінійка:
- Локація: просто неба.
- Намагайтеся не змішувати дітей різних класів.
- Уникайте натовпу.
- Соціальна дистанція – 1,5 метри.
- Утримайтеся від організації заходів та запрошення колективів, які не працюють в школі
- Максимально скоротіть час проведення заходу.
Поради щодо формату, який не передбачає скупчення дітей:
- Святкування в кожному класі окремо.
- Церемонія просто неба.
- День знань в інтерактивній формі
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