Як проводити перший дзвоник в умовах пандемії: рекомендації МОЗ

Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи

Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими

Міністерство охорони здоров'я України підготувало рекомендації школам щодо безпечного проведення свята першого дзвоника. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

«Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи», – йдеться у повідомленні.

Рекомендації, якщо передбачається лінійка:

Локація: просто неба.

Намагайтеся не змішувати дітей різних класів.

Уникайте натовпу.

Соціальна дистанція – 1,5 метри.

Утримайтеся від організації заходів та запрошення колективів, які не працюють в школі

Максимально скоротіть час проведення заходу.

Поради щодо формату, який не передбачає скупчення дітей:

Святкування в кожному класі окремо.

Церемонія просто неба.

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