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    Як проводити перший дзвоник в умовах пандемії: рекомендації МОЗ

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    Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи - Як проводити перший дзвоник в умовах пандемії: рекомендації МОЗ

    Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи

    Фото з відкритих джерел

    Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими

    Міністерство охорони здоров'я України підготувало рекомендації школам щодо безпечного проведення свята першого дзвоника. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

    «Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи», – йдеться у повідомленні.

    Рекомендації, якщо передбачається лінійка:

    • Локація: просто неба.
    • Намагайтеся не змішувати дітей різних класів.
    • Уникайте натовпу.
    • Соціальна дистанція – 1,5 метри.
    • Утримайтеся від організації заходів та запрошення колективів, які не працюють в школі
    • Максимально скоротіть час проведення заходу.

    Поради щодо формату, який не передбачає скупчення дітей:

    • Святкування в кожному класі окремо.
    • Церемонія просто неба.
    • День знань в інтерактивній формі

    До слова, МОЗ змінив карантинні правила у дитсадках.

    Також Шмигаль зробив заяву щодо початку навчального року в Україні.

    Нагадаємо, дещо раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест

    В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.

    Також МОЗ нагадує батькам, які довідки потрібні дітям для школи.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я свята освіта школа навчання Україна
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    Як проводити перший дзвоник в умовах пандемії: рекомендації МОЗ