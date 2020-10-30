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    «Отримав щасливий тест». Тищенко одужав від Covid-19

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    Микола Тищенко захворів на коронавірус 16 жовтня - «Отримав щасливий тест». Тищенко одужав від Covid-19
    Микола Тищенко захворів на коронавірус 16 жовтня

    Я здоровий, сповнений сил і енергії, - нардеп

    Народний депутат з фракції «Слуга народ», герой «велюрового» скандалу Микола Тищенко повідомив, що одужав від коронавірусу. Про це він сказав у відеозверненні, що оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Ще вчора отримав щасливий тест – я здоровий, сповнений сил і енергії», – поінформував депутат.

    Тищенко також подякував усім за підтримку.

    Як повідомлялося, Микола Тищенко захворів на коронавірус 16 жовтня.

    Тоді парламентар висловив упевненість, що швидко подолає «заморську недугу».

    Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працював під час карантину.

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