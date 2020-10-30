Вчені попередили про ризики нової пандемії після Covid-19



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Ризик нової пандемії обумовлений експоненціально зростаючими антропогенними змінами

Якщо людство не змінить підходів до експлуатації природи, нові пандемії загрожуватимуть світу все частіше

Міжнародна група вчених, об'єднаних у Міжурядову науково-політичну платформу з питань біорізноманіття та природних ресурсів (IPBES), вважає, що Covid-19 є не продуктом дикої природи, а результатом впливу людини на навколишнє середовище.

Як наголошують учені у оприлюдненій науковій доповіді, якщо людство не змінить підходів до експлуатації природи, нові пандемії загрожуватимуть світу все частіше.

«Ризик (нової – ред.) пандемії обумовлений експоненціально зростаючими антропогенними змінами. Отже, звинувачувати дику природу у появі хвороб помилково, оскільки причина їх появи – діяльність людини та вплив цієї діяльності на навколишнє середовище», – зазначається в доповіді.

Вчені наводять невтішні дані, що поширення Covid-19 стала шостою пандемією після спалаху грипу 1918 року. Останнім часом щороку фіксується поява щонайменше п'яти захворювань, які мають потенціал глобального поширення й оголошення пандемії.

Науковці вважають, що така динаміка виникла, головним чином, через цілий комплекс чинників, пов'язаних з надмірною активністю людини. У тому числі, йдеться про руйнівну експлуатацію навколишнього середовища внаслідок більш агресивного землекористування, вирубки лісів, розширення сільського господарства, наступу на дику природу. Це порушує взаємодію в дикій природі на рівні мікроорганізмів та зближує їхній контакт з людиною.

Крім того, на безпеку виникнення нової пандемії впливають кліматичні зміни; втрата біорізноманіття, пов’язана з трансформацією ландшафтів; поява нових збудників у земноводних та інших видів тварин.

Для того, щоби зменшити ризики, потрібні трансформаційні зміни, підкреслюють учені. Насамперед, необхідно провести переоцінку відносин між людиною й природою та зменшити глобальні екологічні зміни, спричинені руйнівним споживанням.

До слова, по країнах Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.

Між іншим, за даними ВООЗ, смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%.