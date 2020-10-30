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    У світі коронавірусом заразилися вже понад 45 млн людей

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    Станом на сьогодні кількість померлих від початку пандемії&nbsp;зросла до 1&nbsp;186 393 людей - У світі коронавірусом заразилися вже понад 45 млн людей
    Станом на сьогодні кількість померлих від початку пандемії зросла до 1 186 393 людей

    Від початку пандемії одужало майже 33 млн людей

    У світі станом на 28 жовтня коронавірусом заразилися вже 45 347 700 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало понад 32 995 952 особи, а кількість померлих зросла до 1 186 393 людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 944 632), Індія (8 040 203), Бразилія (5 494 376), Росія (1 570 446), а також Франція (1 327 852), Іспанія (1 160 083), Аргентина (1 143 800) та Колумбія (1 048 055).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (228 647), Бразилії (158 969), Індії (120 527) та Мексиці (90 773).

    До слова, ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.

    Також Європою поширюється новий штам коронавірусу.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113  – померло від ускладнень (165).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.

    Росія США ВООЗ коронавірус
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