Наука не стоїть на місці. Сім свіжих «коронавірусних» відкриттів

Масштабні випробування тривають... фото з відкритих джерел

Вчені з’ясували, наскільки ефективні експрес-тести та ліки, які закуповує Україна

Науковці по усьому світу продовжують вивчати Covid-19. І часом складається враження, що Україна не володіє інформацією про передові відкриття, які стосуються цієї хвороби та методів боротьби з нею. Зокрема, вчора стало відомо, що в нашу країну завезуть велику партію препарату «Ремдесивір», про неефективність якого Всесвітня організація охорони здоров’я заявила ще 16 жовтня. У заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка інша візія: за його словами, вказані ліки зменшують кількість летальних випадків. Тому «Ремдесивір» залишається у протоколах лікування коронавірусної хвороби.

Таке «окреме» бачення в українських чиновників від медицини – не випадковість. Згідно з результатами свіжих досліджень вчених різних країн, розбіжності у позиціях Міністерства охорони здоров’я і цивілізованого світу торкаються не лише «Ремдисивіру»…

Нова стратегія: об’єднане тестування на Covid-19

Група ізраїльських вчених наразі активно досліджують метод групового тестування. Матеріал для аналізу, взятий у кількох людей, об’єднують в одну партію, яку потім аналізують на наявність вірусу. Науковець Моран Яссур з Єврейського університету в Єрусалимі та її колеги протестували 133 816 зразків з носа та горла, методом об'єднання в одну групову пробу по п'ять або вісім окремих зразків. Якщо група показувала позитивний результат, кожну пробу з групи повторно тестували. Групи, які показувалли негативний тест, не перевірялись повторно. Матеріали людей з одного домогосподарства, університету, будинку чи лікарні, як правило, об’єднуються для тестування в одну групу.

Масштабні випробування тривають, але вже зараз зрозуміло, що об’єднане тестування може бути високоефективним та дешевшим за індивідуальне. Використовуючи цей метод, дослідники потребували лише чверті тестів від кількості, яка була б необхідні для перевірки кожного зразка окремо.

Об’єднане тестування може бути високоефективним та дешевшим за індивідуальнеОб’єднане тестування може бути високоефективним та дешевшим за індивідуальне

Остаточних висновків щодо можливості широкого застосування цього методу ще немає.

Препарат, який вважався ефективним при Covid-19, не рятує життя

Дослідження тоцилізумабу (діюча речовина, зокрема, препарату «Актемра»), яка пригнічує імунну відповідь організму, показало, що він не запобігає смерті людей із важким перебігом Covid-19 шляхом недопущення цитокінового шторму.

Дослідник Джон Стоун із Массачусетської лікарні в Бостоні з колегами випробували ефективність препарату на пацієнтах із Covid -19. В рандомізованому контрольованому дослідженні 243 людей із середньотяжким перебігом захворювання група не виявила статистично значущого зменшення смертності та зниження потреби у вентиляції легень серед тих, хто отримував тоцилізумаб, порівняно з тими, хто цього препарату не отримував.

Разом із тим, дослідники не виключають можливості того, що більш масштабне дослідження може спростувати ці результати.

«Актемра» за 40 тис. грн, який МОЗ додала до протоколу лікування, виявився не таким вже й ефективним

Як повідомив в інтерв’ю «Главкому» головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, оскільки цей препарат внесений до протоколу, кошти на його придбання закладені у тариф лікування від коронавірусу. Але чи є в Україні пацієнти, які безкоштовно отримали у лікарні препарат, вартість флакона якого коштує понад 40 тис. грн, не відомо.

За результатами індивідуальних тестів можна передбачити перебіг спалаху у місті

Кількість вірусу у людей, інфікованих Sars-CoV-2 у певному місті, можуть бути використані для оцінки епідемії у цьому населеному пункті. Дослідник Джеймс Хей з Гарвардського університету з колегами за допомогою моделювання показали, що вірусне навантаження популяції корелюється із швидкістю поширення вірусів у цій популяції.

Загальний тест на Sars-CoV-2 дозволяє лікарям виміряти «вірусне навантаження» інфікованої людини, показник кількості вірусу в їхньому організмі. На початку епідемії середньостатистична інфікована людина має високе вірусне навантаження. З часом поширення епідемії середньостатистичний інфікований має нижче вірусне навантаження.

Як результат, моніторинг розподілу вірусного навантаження у випадковій вибірці мешканців певного населеного пункту може виявити, чи збільшуються випадки в цій популяції чи зменшуються, стверджують дослідники. Водночас ці висновки не є остаточними, дослідники наголошують, що це питання потребує більш детального вивчення.

Антитіла до застуди практично не захищають від коронавірусу

Антитіла проти «сезонних» вірусів практично не можуть захистити від важкого Covid-19.

Дослідники Пол Беніаш та Теодора Хаціанона з Університету Рокфеллера в Нью-Йорку разом із колегами проаналізували 37 зразків сироватки крові, зібраних у жителів Великобританії. Усі учасники дослідження мали позитивний результат на один із сезонних вірусів, який може спричинити застуду. Ця сироватка не змогла зупинити дію білка SARS-CoV-2, який забезпечує вторгнення вірусу в клітини людини.

Великі міста небезпечніші, ніж села

Найкраще новий вірус поширюється у переповнених містах, де мешканці різних районів змішуються, і врешті-решт заражається більше людей, ніж у відносно ізольованих районах. Моріц Кремер з Оксфордського університету разом з колегами змоделювали поширення Sars-CoV-2 у спільнотах з різною щільністю населення і дійшли висновку, що відносно короткі, інтенсивні спалахи випадків Covid-19 у відносно безлюдних містах, де жителі притримуються меж власних районів, а не вільно змішуються. Однак у переповнених містах, куди постійно з’їжджаються люди з різних районів, спалахи виникають частіше і тривають довше, ніж у сільській місцевості.

У переповнених містах, куди постійно з’їжджаються люди з різних районів, спалахи виникають частіше і тривають довше, ніж у сільській місцевості

Дослідники застосували свою модель до 310 міст у всьому світі та спрогнозували, що там, де розподіл населення рівномірний, такі як Улан-Батор у Монголії, очікується короткочасний спалах. Тим часом більш густо заселені міста, такі як Мадрид, мають готуватися до тривалих спалахів.

Ефективність швидких тестів на коронавірус відносна

Швидкі тести на антиген коронавірусу дають результати протягом 30 хвилин, але не всі тести на ринку однаково ефективні при виявленні вірусу. Аналізи на основі антигенів до Sars-CoV-2 є простими у використанні та недорогими у виробництві.

Маріон Купманс з Медичного центру університету Еразма в Роттердамі разом із колегами протестували п’ять недорогих швидких аналізів антигенів на зразках 1754 осіб, які вже мали позитивний результат на коронавірус стандартного ПЛР-тесту (полімеразної ланцюгової реакції), який є високочутливим, але робиться довго. Два найбільш чутливі тести виявляли вірус понад 97% випадків, тоді як найменш чутливий тест робив це приблизно в 75% випадків.

Дослідники застерігають, що швидкі тести на антиген можуть бути менш ефективними для виявлення присутності вірусу у людей з низьким рівнем вірусу





Головний санлікар розраховує суттєво розширити тестування за рахунок неточних експрес тестів

Як повідомив в інтерв’ю «Главкому» головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, найближчим часом в нашу країну прийде перша партія експрес-тестів на антиген (тих самих, які виявляють коронавірус за 30 хвилин). Ляшко розраховує, що це значно розширить кількість тестувань.

Тести виявляють повторне зараження медперсоналу

Двоє співробітників лікарні в Індії, чиї тести на коронавірус показали позитивний результат, були реінфіковані через кілька місяців і не мали жодних симптомів.

25-річний чоловік та 28-річна жінка, які працювали у відділенні Covid-19, у травні безсимптомно перенесли коронавірусну хворобу. Вони повернулися до роботи після того, як отримали негативні результати ПЛР. Обидва тести були знову позитивними приблизно через три з половиною місяці після цього. У жодного з них не було симптомів, але в обох рівень вірусу був вищим, ніж у травні.

Медпрацівники в Індії двічі перехворіли на коронавірус

Дослідник Вінод Скарія з Інституту геноміки та інтегративної біології в Нью-Делі з колегами встановили, що Sars-CoV-2, яким медики інфікувалися вдруге, генетично відрізнявся від першого вірусу. Це означає, що працівники інфікувались заново, а не тест показав залишки вірусу. Результати свідчать про те, що безсимптомні реінфекції часто недооцінюються, зазначають автори.

Наталія Сокирчук, «Главком»