Мешканець окупованої Горлівки послужив Росії за 15 тис. рублів у місяць. Вирок – вісім років тюрми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовик «ДНР» Дмитро Некрилов Фото: «Миротворець»

Обвинувачений бойовик частково визнав вину у причетності до створення терористичної організації

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області призначив вісім років і один місяць позбавлення волі бойовику «ДНР» Дмитру Некрилову, якого визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 травня.

У листопаді 2014 року мешканець Горлівки Донецької області Некрилов добровільно погодився на пропозицію свого знайомого і вступив до незаконного збройного формування «8 рота 3 моторизованого стрілецького батальйону в/ч 08803» терористичної організації «ДНР». Його призначили на посаду стрільця і видали автомат АК-74 з набоями.

Протягом листопада 2014 року-грудня 2017 року обвинувачений ніс службу на бойовій позиції під умовною назвою «Шанхай», яка розташована на водопроводі «Торецьк-Горлівка» між селищем Шуми та шахтою №6/7 на території Микитівського району Горлівки. З цієї позиції Некрилов забезпечував дотримання військового і комендантського стану на окупованій території та здійснював збройний опір Збройним Силам України та іншим військовим формуванням України.

За це він щомісячно отримував зарплату у розмірі 15 тис. російських рублів, а під час несення бойового чергування – 18,5 тис. російських рублів.

Крім того, щотижнево обвинувачений проходив відповідну військову підготовку на полігоні в Єнакієве Донецької області.

У грудні 2017 року Некрилова було звільнено з посади стрільця «ДНР».

В судовому засіданні обвинувачений частково визнав себе винним, підтвердив, що брав участь у незаконному озброєному формування «ДНР» і чергував на бойовій позиції «Шанхай». За службу отримував 15 тис. рублів на місяць.

Водночас Дмитро Некрилов наголосив, що особисто не скоював терористичних дій. У кінці 2017 року в нього закінчився контракт і він вийшов зі складу «ДНР». Заявив, що планував добровільно звернутися до СБУ, але не встиг цього зробити, бо був затриманий.

Разом з тим, у ході судових дебатів Некрилов повністю визнав себе винним у вчиненні інкримінованого злочину.

Під час визначення міри покарання суд наголосив, що обвинувачений не розкаявся в протиправності своїх дій. А визнання вини у судових дебатах не свідчить про його розкаяння і по суті є намаганням уникнути відповідальності.

Крім цього, суд за «законом Савченко» зарахував бойовику попереднє ув`язнення з 9 жовтня 2019 року до 27 травня 2020 року у термін покарання з розрахунку день за два.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме в Маріупольському слідчому ізоляторі.