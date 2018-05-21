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    Отруєння на Миколаївщині: двоє дітей потрапили до реанімації через невідому речовину

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    Отруєння на Миколаївщині: двоє дітей потрапили до реанімації через невідому речовину

    Спеціалісти досі не з’ясували, що за речовина стала причиною госпіталізації дітей

    Сьогодні вранці близько 400 дітей було евакуйовано зі школи на Миколаївщині через невідому речовину, 37 з них було госпіталізовано. Двоє дітей зараз в реанімації, їхній стан невідомий. Діти скаржаться на нудоту, гострий біль у животі, запаморочення.

    Спеціалісти досі не з’ясували, що за речовина стала причиною  госпіталізації.

    Депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий повідомив у себе в Facebook, що  «речовина нагадує сльозогінний газ з балончика «Черемуха».

    Пoлiцiя вирiшує питaння прo вiдкриття кримiнaльнoгo прoвaджeння зa фaктoм пoдiї.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві сьогодні вранці, 21 травня 2018 року, у школі розпилили невідому речовину, внаслідок чого було евакуйовано близько 400 учнів. Також повідомлялося про госпіталізацію 32 учнів.

    Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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