Отруєння на Миколаївщині: двоє дітей потрапили до реанімації через невідому речовину

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Спеціалісти досі не з’ясували, що за речовина стала причиною госпіталізації дітей

Сьогодні вранці близько 400 дітей було евакуйовано зі школи на Миколаївщині через невідому речовину, 37 з них було госпіталізовано. Двоє дітей зараз в реанімації, їхній стан невідомий. Діти скаржаться на нудоту, гострий біль у животі, запаморочення.

Спеціалісти досі не з’ясували, що за речовина стала причиною госпіталізації.

Депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий повідомив у себе в Facebook, що «речовина нагадує сльозогінний газ з балончика «Черемуха».

Пoлiцiя вирiшує питaння прo вiдкриття кримiнaльнoгo прoвaджeння зa фaктoм пoдiї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві сьогодні вранці, 21 травня 2018 року, у школі розпилили невідому речовину, внаслідок чого було евакуйовано близько 400 учнів. Також повідомлялося про госпіталізацію 32 учнів.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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